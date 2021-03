Korn Ferry Tour LECOM Suncoast Classic Scores

Sunday At Lakewood National Golf Commander Course Lakewood Ranch, Fla. Purse: $600,000 Yardage: 7,181; Par: 72 Final Round Hayden Buckley…

Sunday At Lakewood National Golf Commander Course Lakewood Ranch, Fla. Purse: $600,000 Yardage: 7,181; Par: 72 Final Round Hayden Buckley won in a playoff with Dawson Armstrong and Taylor Montgomery

Hayden Buckley, $108,000 68-65-68-70_271

Dawson Armstrong, $45,000 66-70-68-67_271

Taylor Montgomery, $45,000 66-70-68-67_271

Billy Kennerly, $27,000 66-67-68-71_272

Brent Grant, $21,750 65-66-72-70_273

Dan McCarthy, $21,750 64-74-67-68_273

Anders Albertson, $17,175 68-67-68-71_274

Rafael Campos, $17,175 70-67-68-69_274

Lee Hodges, $17,175 68-70-66-70_274

Greyson Sigg, $17,175 69-68-70-67_274

Steven Alker, $13,230 69-68-67-71_275

Brett Coletta, $13,230 63-69-73-70_275

Chad Ramey, $13,230 66-69-71-69_275

Albin Choi, $9,033 62-76-69-69_276

Braden Thornberry, $9,033 69-69-69-69_276

Brandon Wu, $9,033 67-69-71-69_276

Roberto Díaz, $9,033 68-68-69-71_276

Michael Gellerman, $9,033 65-69-72-70_276

David Lingmerth, $9,033 67-70-69-70_276

José de Jesús Rodríguez, $9,033 66-71-68-71_276

Kevin Roy, $9,033 65-71-69-71_276

Ollie Schniederjans, $9,033 68-67-67-74_276

Erik Barnes, $5,363 69-68-71-69_277

Zecheng Dou, $5,363 68-68-68-73_277

Derek Lamely, $5,363 70-68-67-72_277

David Lipsky, $5,363 65-73-68-71_277

Taylor Pendrith, $5,363 67-68-74-68_277

Davis Riley, $5,363 69-69-66-73_277

KK Limbhasut, $4,350 68-70-68-72_278

Austin Smotherman, $4,350 68-67-71-72_278

Nicholas Lindheim, $3,990 70-67-72-70_279

Callum Tarren, $3,990 65-73-71-70_279

Drew Weaver, $3,990 68-68-68-75_279

Erik Compton, $3,310 69-69-70-72_280

George Cunningham, $3,310 63-73-70-74_280

Matt Every, $3,310 66-69-70-75_280

Max Greyserman, $3,310 65-71-73-71_280

Nick Hardy, $3,310 67-70-72-71_280

David Kocher, $3,310 72-67-68-73_280

Scott Langley, $3,310 67-71-68-74_280

Jimmy Stanger, $3,310 67-70-72-71_280

Adam Svensson, $3,310 66-72-70-72_280

Paul Barjon, $2,820 67-72-68-74_281

Paul Haley II, $2,820 68-69-73-71_281

Brandon Harkins, $2,820 68-68-70-75_281

Curtis Thompson, $2,820 70-69-71-71_281

Chris Baker, $2,604 67-70-72-73_282

Brett Drewitt, $2,604 67-72-72-71_282

Tommy Gainey, $2,604 65-73-70-74_282

Mark Hensby, $2,604 65-72-74-71_282

Steve LeBrun, $2,604 68-68-72-74_282

Michael Miller, $2,604 71-67-77-67_282

Nick Voke, $2,604 69-69-72-72_282

Greg Yates, $2,604 67-67-73-75_282

Kyle Jones, $2,496 67-72-69-75_283

Jamie Lovemark, $2,496 65-69-79-70_283

Curtis Luck, $2,496 69-70-69-75_283

Augusto Núñez, $2,496 66-73-67-77_283

Cameron Young, $2,496 65-74-69-75_283

Alex Cejka, $2,442 68-70-70-76_284

Brady Schnell, $2,442 66-72-71-75_284

Peter Uihlein, $2,442 68-66-73-77_284

T.J. Vogel, $2,442 66-70-75-73_284

Mito Pereira, $2,412 67-70-73-75_285

Brian Campbell, $2,394 66-71-73-76_286

Nicolas Echavarria, $2,394 67-71-71-77_286

Wes Roach, $2,376 66-71-76-75_288

