Australian Open Results

Thursday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: AUD32,790,000 Surface: Hardcourt outdoor

Thursday

At Melbourne Park

Melbourne, Australia

Purse: AUD32,790,000

Surface: Hardcourt outdoor

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Thursday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Andrey Rublev (7), Russia, def. Thiago Monteiro, Brazil, 6-4, 6-4, 7-6 (8).

Feliciano Lopez, Spain, def. Lorenzo Sonego (31), Italy, 5-7, 3-6, 6-3, 7-5, 6-4.

Karen Khachanov (19), Russia, def. Ricardas Berankis, Lithuania, 6-2, 6-4, 6-4.

Casper Ruud (24), Norway, def. Tommy Paul, United States, 3-6, 6-2, 6-4, 7-5.

Lloyd Harris, South Africa, def. Alexei Popyrin, Australia, 6-2, 1-6, 6-3, 6-7 (5), 6-3.

Mikael Ymer, Sweden, def. Carlos Alcaraz Garfia, Spain, 2-6, 6-4, 6-4, 7-6 (5).

Filip Krajinovic (28), Serbia, def. Pablo Andujar, Spain, 6-2, 5-7, 6-1, 6-4.

Mackenzie McDonald, United States, def. Borna Coric (22), Croatia, 6-4, 6-2, 4-6, 6-4.

Radu Albot, Moldova, def. Christopher O’Connell, Australia, 6-2, 7-5, 7-6 (8).

Matteo Berrettini (9), Italy, def. Tomas Machac, Czech Republic, 6-3, 6-2, 4-6, 6-3.

Stefanos Tsitsipas (5), Greece, def. Thanasi Kokkinakis, Australia, 6-7 (5), 6-4, 6-1, 6-7 (5), 6-4.

Fabio Fognini (16), Italy, def. Salvatore Caruso, Italy, 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 7-6 (12).

Alex de Minaur (21), Australia, def. Pablo Cuevas, Uruguay, 6-3, 6-3, 7-5.

Daniil Medvedev (4), Russia, def. Roberto Carballes Baena, Spain, 6-2, 7-5, 6-1.

Rafael Nadal (2), Spain, def. Michael Mmoh, United States, 6-1, 6-4, 6-2.

Cameron Norrie, Britain, def. Roman Safiullin, Russia, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (3).

Women’s Singles

Second Round

Shelby Rogers, United States, def. Olga Danilovic, Serbia, 6-2, 6-3.

Karolina Muchova (25), Czech Republic, def. Mona Barthel, Germany, 6-4, 6-1.

Karolina Pliskova (6), Czech Republic, def. Danielle Collins, United States, 7-5, 6-2.

Elise Mertens (18), Belgium, def. Zhu Lin, China, 7-6 (8), 6-1.

Belinda Bencic (11), Switzerland, def. Svetlana Kuznetsova, Russia, 7-5, 2-6, 6-4.

Ashleigh Barty (1), Australia, def. Daria Gavrilova, Australia, 6-1, 7-6 (7).

Yulia Putintseva (26), Kazakhstan, def. Alison van Uytvanck, Belgium, 6-4, 1-6, 6-2.

Kaia Kanepi, Estonia, def. Sofia Kenin (4), United States, 6-3, 6-2.

Donna Vekic (28), Croatia, def. Nadia Podoroska, Argentina, 6-2, 6-2.

Ekaterina Alexandrova (29), Russia, def. Barbora Krejcikova, Czech Republic, 6-3, 7-6 (4).

Jennifer Brady (22), United States, def. Madison Brengle, United States, 6-1, 6-2.

Anett Kontaveit (21), Estonia, def. Heather Watson, Britain, 6-7 (5), 6-4, 6-2.

Kaja Juvan, Slovenia, def. Mayar Sherif, Egypt, 3-6, 7-6 (2), 6-3.

Kristina Mladenovic, France, def. Nao Hibino, Japan, 7-5, 6-1.

Elina Svitolina (5), Ukraine, def. Coco Gauff, United States, 6-4, 6-3.

Jessica Pegula, United States, def. Sam Stosur, Australia, 6-0, 6-1.

Women’s Singles

Third Round

Serena Williams (10), United States, vs. Anastasia Potapova, Russia, 7-6 (5), 6-2.

Hsieh Su-wei, Taiwan, vs. Sara Errani, Italy, 6-4, 2-6, 7-5.

Men’s Doubles

First Round

Simone Bolelli, Italy, and Maximo Gonzalez, Argentina, def. Fabrice Martin and Jeremy Chardy (12), France, 6-3, 6-4.

Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury (5), Britain, def. Artem Sitak, New Zealand, and Jonny O’Mara, Britain, 6-4, 6-4.

Lukasz Kubot, Poland, and Wesley Koolhof (4), Netherlands, def. Gonzalo Escobar, Ecuador, and Ariel Behar, Uruguay, 6-3, 6-4.

Ken Skupski and Neal Skupski (16), Britain, def. Hubert Hurkacz, Poland, and Felix Auger-Aliassime, Canada, 6-3, 6-2.

Robert Farah and Juan Sebastian Cabal (1), Colombia, def. Nikoloz Basilashvili, Georgia, and Andre Begemann, Germany, 6-7 (5), 7-6 (6), 6-4.

Kevin Krawietz and Yannick Hanfmann, Germany, def. Igor Zelenay, Slovakia, and Divij Sharan, India, 6-1, 6-4.

James Duckworth and Marc Polmans, Australia, def. Frederik Nielsen, Denmark, and Nikola Cacic, Serbia, 6-4, 6-4.

Ivan Dodig, Croatia, and Filip Polasek (9), Slovakia, def. Marc Lopez and Pablo Carreno Busta, Spain, 6-1, 6-3.

Vasek Pospisil and Denis Shapovalov, Canada, def. Andrej Martin, Slovakia, and Tristan-Samuel Weissborn, Austria, 6-3, 7-6 (3).

Nicholas Monroe and Frances Tiafoe, United States, def. Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (3), Argentina, 7-5, 6-4.

Tennys Sandgren, United States, and Dominik Koepfer, Germany, def. Sander Gille and Joran Vliegen (14), Belgium, 6-7 (4), 6-2, 7-6 (8).

John Millman, Australia, and Thiago Monteiro, Brazil, def. Diego Schwartzman and Federico Coria, Argentina, 7-6 (5), 6-1.

Philipp Oswald, Austria, and Marcus Daniell, New Zealand, def. Gilles Simon and Adrian Mannarino, France, 6-4, 6-2.

Dominic Inglot and Luke Bambridge, Britain, def. Aljaz Bedene, Slovenia, and Jiri Vesely, Czech Republic, 6-7 (2), 7-6 (5), 7-6 (7).

Casper Ruud, Norway, and Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Oliver Marach, Austria, and Robin Haase (13), Netherlands, 6-3, 1-6, 6-0.

Horia Tecau, Romania, and Marcelo Melo (7), Brazil, def. Filip Krajinovic and Dusan Lajovic, Serbia, 3-0, ret.

Women’s Doubles

First Round

Vera Zvonareva, Russia, and Laura Siegemund (16), Germany, def. Kimberly Birrell and Jaimee Fourlis, Australia, 6-2, 6-1.

Kirsten Flipkens, Belgium, and Andreja Klepac (14), Slovenia, def. Oksana Kalashnikova, Georgia, and Georgina Garcia Perez, Spain, 7-5, 6-4.

Barbora Strycova, Czech Republic, and Hsieh Su-wei (1), Taiwan, def. Astra Sharma and Destanee Aiava, Australia, 6-4, 5-7, 6-4.

Nicole Melichar, United States, and Demi Schuurs (4), Netherlands, def. Fiona Ferro, France, and Jil Teichmann, Switzerland, 3-2, ret.

Lizette Cabrera and Maddison Inglis, Australia, def. Renata Voracova, Czech Republic, and Wang Yafan, China, 7-6 (3), 4-6, 7-6 (10).

Belinda Woolcock and Olivia Gadecki, Australia, def. Mihaela Buzarnescu, Romania, and Ankita Raina, India, 6-3, 6-0.

Sharon Fichman, Canada, and Giuliana Olmos, Mexico, def. Latisha Chan and Hao-Ching Chan (5), Taiwan, 1-6, 7-6 (1), 6-2.

Hayley Carter, United States, and Luisa Stefani (12), Brazil, def. Yaroslava Shvedova and Elena Rybakina, Kazakhstan, 6-4, 6-3.

Arina Rodionova and Storm Sanders, Australia, def. Simona Halep, Romania, and Charlotte Kempenaers-Pocz, Australia, 6-4, 7-5.

Bernarda Pera, United States, and Rosalie van Der Hoek, Netherlands, def. Veronika Kudermetova and Anna Blinkova (15), Russia, 3-6, 6-3, 7-5.

Viktoria Kuzmova, Slovakia, and Anna Kalinskaya, Russia, def. Zarina Diyas and Yulia Putintseva, Kazakhstan, 6-4, 6-2.

Darija Jurak, Croatia, and Nina Stojanovic, Serbia, def. Irina-Camelia Begu, Romania, and Nadia Podoroska, Argentina, 6-0, 5-7, 6-2.

Christina McHale, United States, and Ons Jabeur, Tunisia, def. Daria Gavrilova and Ellen Perez, Australia, 7-6 (4), 6-4.

Arantxa Rus, Netherlands, and Tamara Zidansek, Slovenia, def. Alison Riske, United States, and Ajla Tomljanovic, Australia, 6-1, 6-7 (5), 7-5.

