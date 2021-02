Australian Open Results

Tuesday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: AUD32,790,000 Surface: Hardcourt outdoor MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Tuesday from Australian Open…

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Tuesday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Thiago Monteiro, Brazil, def. Andrej Martin, Slovakia, 7-6 (6), 6-1, 6-2.

Carlos Alcaraz Garfia, Spain, def. Botic van de Zandschulp, Netherlands, 6-1, 6-4, 6-4.

Christopher O’Connell, Australia, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 7-6 (2), 7-6 (5), 6-1.

Mackenzie McDonald, United States, def. Marco Cecchinato, Italy, 3-6, 6-3, 6-2, 6-2.

Borna Coric (22), Croatia, def. Guido Pella, Argentina, 6-3, 7-6 (5), 7-5.

Lloyd Harris, South Africa, def. Mikael Torpegaard, Denmark, 4-6, 6-3, 6-2, 6-2.

Andrey Rublev (7), Russia, def. Yannick Hanfmann, Germany, 6-3, 6-3, 6-4.

Mikael Ymer, Sweden, def. Hubert Hurkacz (26), Poland, 3-6, 6-3, 3-6, 7-5, 6-3.

Pablo Cuevas, Uruguay, def. Andreas Seppi, Italy, 6-4, 4-6, 6-2, 6-2.

Filip Krajinovic (28), Serbia, def. Robin Haase, Netherlands, 7-6 (4), 6-3, 4-6, 6-2.

Pablo Andujar, Spain, def. Quentin Halys, France, 6-4, 7-5, 7-5.

Daniil Medvedev (4), Russia, def. Vasek Pospisil, Canada, 6-2, 6-2, 6-4.

Karen Khachanov (19), Russia, def. Aleksandar Vukic, Australia, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (2), 6-4.

Ricardas Berankis, Lithuania, def. Sumit Nagal, India, 6-2, 7-5, 6-3.

Alexei Popyrin, Australia, def. David Goffin (13), Belgium, 3-6, 6-4, 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3.

Lorenzo Sonego (31), Italy, def. Sam Querrey, United States, 7-5, 6-4, 6-4.

Radu Albot, Moldova, def. Roberto Bautista Agut (12), Spain, 6-7 (1), 6-0, 6-4, 7-6 (5).

Rafael Nadal (2), Spain, def. Laslo Djere, Serbia, 6-3, 6-4, 6-1.

Salvatore Caruso, Italy, def. Henri Laaksonen, Switzerland, 6-2, 6-4, 6-3.

Tommy Paul, United States, def. Nikoloz Basilashvili, Georgia, 6-4, 7-6 (0), 6-4.

Feliciano Lopez, Spain, def. Li Tu, Australia, 6-7 (1), 6-4, 7-6 (4), 6-4.

Alex de Minaur (21), Australia, def. Tennys Sandgren, United States, 7-5, 6-1, 6-1.

Roberto Carballes Baena, Spain, def. Attila Balazs, Hungary, 7-5, 3-6, 6-2, 6-3.

Tomas Machac, Czech Republic, def. Mario Vilella Martinez, Spain, 6-7 (5), 7-5, 6-0, 3-0, ret.

Michael Mmoh, United States, def. Viktor Troicki, Serbia, 7-6 (3), 6-7 (3), 3-6, 7-6 (3), 7-5.

Casper Ruud (24), Norway, def. Jordan Thompson, Australia, 6-3, 6-3, 2-1, ret.

Fabio Fognini (16), Italy, def. Pierre-Hugues Herbert, France, 6-4, 6-2, 6-3.

Thanasi Kokkinakis, Australia, def. Kwon Soon Woo, South Korea, 6-4, 6-1, 6-1.

Cameron Norrie, Britain, def. Daniel Evans (30), Britain, 6-4, 4-6, 6-4, 7-5.

Roman Safiullin, Russia, vs. Ilya Ivashka, Belarus, 6-4, 6-3, 6-4.

Women’s Singles

First Round

Ann Li, United States, def. Zhang Shuai (31), China, 6-2, 6-0.

Garbine Muguruza (14), Spain, def. Margarita Gasparyan, Russia, 6-4, 6-0.

Elise Mertens (18), Belgium, def. Leylah Annie Fernandez, Canada, 6-1, 6-3.

Sofia Kenin (4), United States, def. Maddison Inglis, Australia, 7-5, 6-4.

Nadia Podoroska, Argentina, def. Christina McHale, United States, 6-4, 6-4.

Nao Hibino, Japan, def. Astra Sharma, Australia, 2-6, 6-3, 7-5.

Kaia Kanepi, Estonia, def. Anastasija Sevastova, Latvia, 6-3, 6-1.

Belinda Bencic (11), Switzerland, def. Lauren Davis, United States, 6-3, 4-6, 6-1.

Liudmila Samsonova, Russia, def. Paula Badosa, Spain, 6-7 (4), 7-6 (4), 7-5.

Zhu Lin, China, def. Whitney Osuigwe, United States, 6-1, 6-1.

Jennifer Brady (22), United States, def. Aliona Bolsova Zadoinov, Spain, 6-1, 6-3.

Jessica Pegula, United States, def. Victoria Azarenka (12), Belarus, 7-5, 6-4.

Madison Brengle, United States, def. Arina Rodionova, Australia, 6-1, 6-2.

Svetlana Kuznetsova, Russia, def. Barbora Strycova, Czech Republic, 6-2, 6-2.

Elina Svitolina (5), Ukraine, def. Marie Bouzkova, Czech Republic, 6-3, 7-6 (5).

Heather Watson, Britain, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 7-6 (4), 7-6 (3).

Ekaterina Alexandrova (29), Russia, def. Martina Trevisan, Italy, 6-3, 6-4.

Coco Gauff, United States, def. Jil Teichmann, Switzerland, 6-3, 6-2.

Kristina Mladenovic, France, def. Maria Sakkari (20), Greece, 6-2, 0-6, 6-3.

Donna Vekic (28), Croatia, def. Wang Yafan, China, 4-6, 6-3, 6-4.

Mayar Sherif, Egypt, def. Chloe Paquet, France, 7-5, 7-5.

Karolina Pliskova (6), Czech Republic, def. Jasmine Paolini, Italy, 6-0, 6-2.

Anett Kontaveit (21), Estonia, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 7-5, 6-2.

Karolina Muchova (25), Czech Republic, def. Jelena Ostapenko, Latvia, 7-5, 6-2.

Danielle Collins, United States, def. Ana Bogdan, Romania, 6-3, 6-1.

Barbora Krejcikova, Czech Republic, def. Zheng Saisai, China, 6-3, 2-6, 6-2.

Mona Barthel, Germany, def. Elisabetta Cocciaretto, Italy, 3-6, 6-4, 6-4.

Ashleigh Barty (1), Australia, def. Danka Kovinic, Montenegro, 6-0, 6-0.

Sam Stosur, Australia, def. Destanee Aiava, Australia, 6-4, 6-4.

Yulia Putintseva (26), Kazakhstan, def. Sloane Stephens, United States, 4-6, 6-2, 6-3.

Alison van Uytvanck, Belgium, def. Clara Burel, France, 4-6, 6-3, 6-4.

Shelby Rogers, United States, def. Francesca Jones, Britain, 6-4, 6-1.

Kaja Juvan, Slovenia, def. Johanna Konta (13), Britain, 4-6, 2-0, ret.

Olga Danilovic, Serbia, vs. Petra Martic (16), Croatia, 7-5, 3-6, 6-4.

