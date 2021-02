2021 NASCAR Schedules

The Associated Press

Feb 09 — Auto racing, Busch Clash at DAYTONA, Daytona Beach, Fla.

Feb 10 — Auto racing, Bluegreen Vacations Duel 1 At DAYTONA, Daytona Beach, Fla.

Feb 10 — Auto racing, Bluegreen Vacations Duel 2 at DAYTONA, Daytona Beach, Fla.

Feb 10 — Auto racing, DAYTONA 500, Daytona Beach, Fla.

Feb 12 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck, NextEra Energy 250, Daytona Beach, Fla.

Feb 13 — Auto racing, BEEF. It’s What’s For Dinner. 300, Daytona Beach, Fla.

Feb 19 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck, Daytona RC, Daytona, Fla.

Feb 20 — Auto racing, NASCAR Xfinity Series at Daytona Road Course, Daytona Beach, Fla.

Feb 21 — Auto racing, NASCAR Cup Series at Daytona Road Course, Daytona Beach, Fla.

Feb 27 — Auto racing, Contender Boats 250, Homestead, Fla.

Feb 28 — Auto racing, Dixie Vodka 400, Homestead, Fla.

Mar 05 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck, Silver State 200, Las Vegas, Nev.

Mar 06 — Auto racing, Alsco 300, Las Vegas, Nev.

Mar 07 — Auto racing, Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube, Las Vegas, Nev.

Mar 13 — Auto racing, NASCAR Xfinity Series Race at Phoenix, Avondale, Ariz.

Mar 14 — Auto racing, NASCAR Cup Series Race at Phoenix, Avondale, Ariz.

Mar 20 — Auto racing, EchoPark 250, Hampton, Ga.

Mar 20 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck, Fr8Auctions 200, Atlanta, Ga.

Mar 21 — Auto racing, Folds of Honor QuikTrip 500, Hampton, Ga.

Mar 27 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck, Pinty’s Truck Race on Dirt, Bristol, Tenn.

Mar 28 — Auto racing, Food City Dirt Race, Bristol, Tenn.

Apr 09 — Auto racing, NASCAR Xfinity Series Race at Martinsville, Martinsville, Va.

Apr 10 — Auto racing, Blue-Emu Maximum Pain Relief 500, Martinsville, Va.

Apr 17 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck, ToyotaCare 250, Richmond, Va.

Apr 18 — Auto racing, Toyota Owners 400, Richmond, Va.

Apr 24 — Auto racing, NASCAR Xfinity Series Race at Talladega, Talladega, Ala.

Apr 25 — Auto racing, GEICO 500, Talladega, Ala.

May 01 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck at Kansas, Kansas City, Kan.

May 02 — Auto racing, NASCAR Cup Series Race at Kansas, Kansas City, Kan.

May 07 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck at Darlington, Darlington, S.C.

May 08 — Auto racing, NASCAR Xfinity Series Race at Darlington, Darlington, S.C.

May 09 — Auto racing, NASCAR Cup Series Race at Darlington, Darlington, S.C.

May 15 — Auto racing, NASCAR Xfinity Series Race at Dover, Dover, Del.

May 16 — Auto racing, Drydene 400, Dover, Del.

May 22 — Auto racing, NASCAR Xfinity Series Race at COTA, Austin, Texas

May 22 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck at COTA, Austin, Texas

May 23 — Auto racing, NASCAR Cup Series Race at COTA, Austin, Texas

May 28 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck, N.C. Education Lottery 200, Charlotte, N.C.

May 29 — Auto racing, Alsco Uniforms 300, Concord, N.C.

May 30 — Auto racing, Coca-Cola 600, Concord, N.C.

Jun 05 — Auto racing, Mid-Ohio 170, Lexington, Ohio

Jun 06 — Auto racing, Toyota / Save Mart 350, Sonoma, Calif.

Jun 12 — Auto racing, Alsco 250, Fort Worth, Texas

Jun 12 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck Texas, Fort Worth, Texas

Jun 13 — Auto racing, NASCAR All-Star Open, Fort Worth, Texas

Jun 13 — Auto racing, NASCAR All-Star Race, Fort Worth, Texas

Jun 18 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck at Nashville, Nashville, Tenn.

Jun 19 — Auto racing, NASCAR Xfinity Series Race at Nashville, Nashville, Tenn.

Jun 20 — Auto racing, Ally 400, Nashville, Tenn.

Jun 26 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck at Pocono, Long Pond, Pa.

Jun 26 — Auto racing, NASCAR Cup Series Race at Pocono, Long Pond, Pa.

Jun 27 — Auto racing, Pocono Green 225 Recycled by J.P. Mascaro & Sons, Long Pond, Pa.

Jun 27 — Auto racing, NASCAR Cup Series Race at Pocono, Long Pond, Pa.

Jul 03 — Auto racing, Henry 180, Elkhart Lake, Wis.

Jul 04 — Auto racing, NASCAR Cup Series Race at Road America, Elkhart Lake, Wis.

Jul 09 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck at Knoxville, Knoxville, Tenn.

Jul 10 — Auto racing, NASCAR Xfinity Series Race at Atlanta, Hampton, Ga.

Jul 11 — Auto racing, NASCAR Cup Series Race at Atlanta, Hampton, Ga.

Jul 17 — Auto racing, Lakes Region 200, Loudon, N.H.

Jul 18 — Auto racing, Foxwoods Resort Casino 301, Loudon, N.H.

Aug 07 — Auto racing, NASCAR Xfinity Series at Watkins Glen, Watkins Glen, N.Y.

Aug 07 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck at Watkins Glen, Watkins Glen, N.Y.

Aug 08 — Auto racing, Go Bowling at the Glen, Watkins Glen, N.Y.

Aug 14 — Auto racing, NASCAR Xfinity Series Race at Indianapolis Road Course, Speedway, Ind.

Aug 15 — Auto racing, NASCAR Cup Series Race at Indianapolis, Speedway, Ind.

Aug 20 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck, WWT Raceway 200 presented by CK Power, St. Louis, Ill.

Aug 21 — Auto racing, NASCAR Xfinity Series Race at Michigan, Brooklyn, Michigan

Aug 22 — Auto racing, FireKeepers Casino 400, Brooklyn, Michigan

Aug 27 — Auto racing, Wawa 250, Daytona Beach, Fla.

Aug 28 — Auto racing, Coke Zero Sugar 400, Daytona Beach, Fla.

Sep 04 — Auto racing, NASCAR Xfinity Series Race at Darlington, Darlington, S.C.

Sep 05 — Auto racing, Cook Out Southern 500, Darlington, S.C.

Sep 05 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck, Chevrolet Silverado 250, Ontario, Canada

Sep 11 — Auto racing, NASCAR Xfinity Series Race at Richmond, Richmond, Va.

Sep 11 — Auto racing, Federated Auto Parts 400, Richmond, Va.

Sep 16 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck, UNOH 200 presented by Ohio Logistics, Bristol, Tenn.

Sep 17 — Auto racing, Food City 300, Bristol, Tenn.

Sep 18 — Auto racing, Bass Pro Shops Night Race, Bristol, Tenn.

Sep 24 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck at Las Vegas, Las Vegas, Nev.

Sep 25 — Auto racing, Alsco 302, Las Vegas, Nev.

Sep 26 — Auto racing, South Point 400, Las Vegas, Nev.

Oct 02 — Auto racing, NASCAR Xfinity Series Race at Talladega, Talladega, Ala.

Oct 02 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck at Talladega, Talladega, Ala.

Oct 03 — Auto racing, YellaWood 500, Talladega, Ala.

Oct 09 — Auto racing, Drive for the Cure 250 presented by Blue Cross Blue Shield of North Carolina, Concord, N.C.

Oct 10 — Auto racing, Bank of America ROVAL 400, Concord, N.C.

Oct 16 — Auto racing, O’Reilly Auto Parts 300, Fort Worth, Texas

Oct 17 — Auto racing, Autotrader EchoPark Automotive 500, Fort Worth, Texas

Oct 23 — Auto racing, Kan. Lottery 300, Kansas City, Kan.

Oct 24 — Auto racing, Hollywood Casino 400, Kansas City, Kan.

Oct 30 — Auto racing, NASCAR Xfinity Series Race at Martinsville, Martinsville, Va.

Oct 30 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck at Martinsville, Martinsville, Va.

Oct 31 — Auto racing, Xfinity 500, Martinsville, Va.

Nov 05 — Auto racing, NASCAR Camping World Truck, Lucas Oil 150, Phoenix, Ariz.

Nov 06 — Auto racing, NASCAR Xfinity Series Race at Phoenix, Avondale, Ariz.

Nov 07 — Auto racing, NASCAR Cup Series Championship, Avondale, Ariz.

