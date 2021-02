2021 CONCACAF Champions League Glance The Associated Press

(Home teams listed first) FIRST ROUND First Leg April 6-8, Second Leg April 13-15 América (Mexico) vs. Olimpia (Honduras) Atlanta (United States) vs. Alajuelense (Costa Rica) Columbus (United States) vs. Real Esteli (Nicaragua) Cruz Azul (Mexico) vs. Arcahaie (Haiti) Forge-Toronto (Canada) winner vs. Leon (Mexico) Monterrey (Mexico) vs. Pantoja (Dominican Repuiblic) Philadelphia (United States) vs. Saprissa (Costa Rica) Portland (United States) vs. Marathon (Honduras) QUARTERFINALS First Leg April 27-29, Second Leg May 4-6 Cruz Azul-Arcahaie winner vs. Forge-Toronto_Leon winner Monterrey-Pantoja winner vs. Columbus-Real Esteli winner Philadelphia-Saprissa winner vs. Atlanta-Alajuelense winner América-Olimpia winner vs. Portland-Marathon winner SEMIFINALS First Leg Aug. 10-12, Second Leg Sept. 14-16 Cruz Azul-Arcahaie_Forge-Toronto_Leon winner vs. Monterrey-Pantoja_Columbus-Real Esteli winner Philadelphia-Saprissa_Atlanta-Alajuelense winner vs. América-Olimpia_Portland-Marathon winner CHAMPIONSHIP Oct. 26-28 Semifinal winners Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.