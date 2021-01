Women’s College Basketball Scores

Saturday, Jan. 23 EAST American U. 64, Loyola (Md.) 45 Elon 59, Drexel 57 Lehigh 87, Holy Cross 68 Robert…

Saturday, Jan. 23

EAST

American U. 64, Loyola (Md.) 45

Elon 59, Drexel 57

Lehigh 87, Holy Cross 68

Robert Morris 68, Wright St. 65

Temple 65, Wichita St. 55

SOUTH

North Alabama 75, Jacksonville 61

SE Missouri 61, E. Kentucky 55

UT Martin 80, Morehead St. 63

William & Mary 57, Coll. of Charleston 44

MIDWEST

Ball St. 68, E. Michigan 64

Bowling Green 87, Miami (Ohio) 52

Cleveland St. 60, Green Bay 48

Ohio 69, W. Michigan 63

FAR WEST

Hawaii 49, Cal St.-Fullerton 47

Montana 66, Sacramento St. 63

___

