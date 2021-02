The American Express Par Scores

The Associated Press

Friday La Quinta, Calif. p1-PGA WEST Nicklaus Tournament Course (Host Course); 7,181 yards; Par 72 p2-PGA WEST TPC Stadium Course;…

Listen now to WTOP News

Friday

La Quinta, Calif.

p1-PGA WEST Nicklaus Tournament Course (Host Course); 7,181 yards; Par 72

p2-PGA WEST TPC Stadium Course; 7,147 yards; Par 72

Purse: $6.7 Million

Second Round

Note: Tournament is played on two courses.

Sungjae Im 68p1-43p2—111 -9 Byeong Hun An 65p1-34p2—99 -9 Chris Kirk 68p2-48p1—116 -8 Max Homa 66p1-47p2—113 -8 Sam Ryder 67p1-33p2—100 -8 Brandon Hagy 64p1-20p2—84 -8 Cameron Davis 68p1-53p2—121 -7 Martin Laird 66p1-48p2—114 -7 Brendan Steele 68p1-46p2—114 -7 Nick Taylor 68p1-46p2—114 -7 Tony Finau 68p2-41p1—109 -7 Charley Hoffman 70p2-35p1—105 -7 Roger Sloan 69p1-36p2—105 -7 Abraham Ancer 69p2-32p1—101 -7 Adam Long 68p2-26p1—94 -7 Maverick McNealy 67p1-22p2—89 -7 Adam Schenk 68p1-21p2—89 -7 David Hearn 68p2-54p1—122 -6 John Huh 68p1-54p2—122 -6 Rory Sabbatini 68p2-54p1—122 -6 Gary Woodland 70p2-43p1—113 -6 Ryan Armour 70p1-40p2—110 -6 Andrew Putnam 67p1-43p2—110 -6 Josh Teater 68p2-30p1—98 -6 Michael Thompson 67p1-31p2—98 -6 Francesco Molinari 69p2-26p1—95 -6 Si Woo Kim 66p2-24p1—90 -6 Austin Cook 68p2-23p1—91 -6 Doug Ghim 67p2-19p1—86 -6 Henrik Norlander 71p1-47p2—118 -5 Kyle Stanley 70p1-49p2—119 -5 Andrew Landry 70p2-44p1—114 -5 Russell Knox 69p1-46p2—115 -5 Cameron Tringale 68p1-43p2—111 -5 James Hahn 68p1-35p2—103 -5 Brian Harman 68p1-35p2—103 -5 Hank Lebioda 69p2-34p1—103 -5 Tyler Duncan 67p1-32p2—99 -5 Emiliano Grillo 69p1-30p2—99 -5 Jamie Lovemark 68p1-31p2—99 -5 Scottie Scheffler 70p2-29p1—99 -5 Paul Casey 72p1-22p2—94 -5 Patton Kizzire 69p2-27p1—96 -5 Kyoung-Hoon Lee 68p1-22p2—90 -5 Matt Jones 70p2-21p1—91 -5 Kristoffer Ventura 68p1-19p2—87 -5 Bronson Burgoon 71p1-48p2—119 -4 Alex Noren 67p1-52p2—119 -4 Talor Gooch 74p2-46p1—120 -4 Matthew Wolff 71p2-41p1—112 -4 Joohyung Kim 69p1-39p2—108 -4 Ben Martin 67p2-41p1—108 -4 Will Gordon 72p1-32p2—104 -4 Xinjun Zhang 70p2-30p1—100 -4 Patrick Cantlay 69p1-26p2—95 -4 Brooks Koepka 72p1-23p2—95 -4 Jimmy Walker 69p2-28p1—97 -4 Anirban Lahiri 68p2-24p1—92 -4 Richy Werenski 69p1-23p2—92 -4 Tyler McCumber 69p2-19p1—88 -4 Tim Wilkinson 70p1-55p2—125 -3 Bill Haas 70p1-51p2—121 -3 Mark Hubbard 68p2-48p1—116 -3 Scott Piercy 70p2-44p1—114 -3 Sebastian Cappelen 70p1-39p2—109 -3 Joel Dahmen 69p2-40p1—109 -3 J.J. Spaun 70p1-39p2—109 -3 Wyndham Clark 70p2-35p1—105 -3 Doc Redman 70p1-35p2—105 -3 Kelly Kraft 70p2-31p1—101 -3 Luke List 69p1-32p2—101 -3 Charl Schwartzel 67p2-34p1—101 -3 Satoshi Kodaira 69p1-27p2—96 -3 Erik Van Rooyen 70p1-22p2—92 -3 Kevin Streelman 68p1-25p2—93 -3 Rob Oppenheim 69p2-20p1—89 -3 Bo Hoag 71p1-55p2—126 -2 Fabian Gomez 70p2-52p1—122 -2 Lanto Griffin 69p2-46p1—115 -2 Harry Hall 70p1-40p2—110 -2 Vaughn Taylor 73p2-37p1—110 -2 Aaron Baddeley 68p1-38p2—106 -2 Nelson Ledesma 70p2-36p1—106 -2 Kevin Stadler 72p1-30p2—102 -2 Zach Johnson 72p2-27p1—99 -2 C.T. Pan 70p2-29p1—99 -2 Pat Perez 70p1-29p2—99 -2 Aaron Wise 71p1-28p2—99 -2 Brice Garnett 70p1-24p2—94 -2 Chez Reavie 71p2-24p1—95 -2 Rhein Gibson 70p1-20p2—90 -2 Chase Seiffert 72p2-18p1—90 -2 Ben Taylor 71p1-19p2—90 -2 Vincent Whaley 69p1-21p2—90 -2 Russell Henley 72p2-51p1—123 -1 Denny McCarthy 73p2-50p1—123 -1 Tom Hoge 71p2-47p1—118 -1 Grayson Murray 69p2-50p1—119 -1 Luke Donald 72p1-43p2—115 -1 Charles Howell III 72p1-44p2—116 -1 Peter Malnati 73p1-43p2—116 -1 Cameron Percy 73p2-38p1—111 -1 Scott Stallings 74p1-37p2—111 -1 Akshay Bhatia 72p2-35p1—107 -1 Ryan Moore 70p2-37p1—107 -1 Sean O’Hair 71p1-36p2—107 -1 Danny Lee 70p2-33p1—103 -1 Rickie Fowler 73p1-25p2—98 -1 Kevin Tway 72p2-28p1—100 -1 J.T. Poston 70p1-25p2—95 -1 Adam Hadwin 72p2-24p1—96 -1 Kramer Hickok 70p2-21p1—91 -1 Lucas Glover 71p1-57p2—128 0 Patrick Reed 68p2-48p1—116 0 Jason Dufner 74p1-43p2—117 0 Jim Herman 73p2-44p1—117 0 Camilo Villegas 69p2-39p1—108 0 Troy Merritt 69p1-35p2—104 0 Robby Shelton 74p2-30p1—104 0 Martin Trainer 70p2-31p1—101 0 Nate Lashley 73p2-23p1—96 0 Ted Potter Jr. 72p2-24p1—96 0 Brandt Snedeker 73p2-24p1—97 0 Mark Anderson 70p2-22p1—92 0 Michael Gligic 71p2-21p1—92 0 Beau Hossler 73p2-52p1—125 1 Kevin Na 75p2-42p1—117 1 Seung-Yul Noh 74p1-39p2—113 1 John Augenstein 72p2-21p1—93 1 Brian Stuard 74p2-19p1—93 1 Hudson Swafford 71p1-54p2—125 2 Patrick Rodgers 69p2-57p1—126 2 Sepp Straka 72p1-54p2—126 2 Brian Gay 74p1-27p2—101 2 Phil Mickelson 74p1-27p2—101 2 Scott Brown 72p1-25p2—97 2 Bo Van Pelt 75p2-24p1—99 2 Nick Watney 74p1-57p2—131 3 Steve Stricker 75p2-48p1—123 3 Sam Burns 77p1-43p2—120 3 Michael Block 74p2-37p1—111 3 Rafael Campos 74p2-37p1—111 3 Scott Harrington 73p2-26p1—99 3 Keegan Bradley 73p2-32p1—105 4 Steve Jones 73p2-27p1—100 4 Hunter Mahan 76p1-33p2—109 5 Chris Baker 77p1-20p2—97 5 Chesson Hadley 77p2-41p1—118 6 Cameron Champ 77p1-28p2—105 6 Michael Gellerman 72p1-47p2—119 7 Michael Kim 78p1-30p2—108 7 Matthew NeSmith 78p2-50p1—128 9 Sung Kang 77p2-53p1—130 10 Matt Every 84p1-40p2—124 12 Joseph Bramlett 79p2-40p1—119 12 John Senden 81p2-39p1—120 12

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.