PGA Tour Sentry Tournament of Champions Scores

Thursday At Kapalua Plantation Course Kapalua, Maui, Hawaii Purse: $6.7 million Yardage: 7,596; Par: 73 First Round

Harris English 32-33_065

Justin Thomas 31-34_065

Robert Streb 32-35_067

Sergio Garcia 34-33_067

Nick Taylor 34-33_067

Ryan Palmer 34-33_067

Sungjae Im 35-32_067

Patrick Reed 33-34_067

Adam Scott 34-34_068

Patrick Cantlay 34-34_068

Brendon Todd 33-35_068

Martin Laird 35-34_069

Carlos Ortiz 34-35_069

Richy Werenski 35-34_069

Marc Leishman 34-35_069

Joaquin Niemann 34-35_069

Bryson DeChambeau 34-35_069

Viktor Hovland 36-33_069

Daniel Berger 33-36_069

Collin Morikawa 35-34_069

Xander Schauffele 34-35_069

Brian Gay 35-35_070

Andrew Landry 34-36_070

Kevin Kisner 35-35_070

Cameron Smith 35-35_070

Abraham Ancer 35-35_070

Webb Simpson 35-35_070

Scottie Scheffler 36-34_070

Jon Rahm 35-35_070

Stewart Cink 34-37_071

Jason Kokrak 37-34_071

Billy Horschel 35-36_071

Kevin Na 35-36_071

Cameron Champ 33-38_071

Lanto Griffin 38-33_071

Dustin Johnson 34-37_071

Hudson Swafford 36-37_073

Michael Thompson 38-35_073

Hideki Matsuyama 37-36_073

Mackenzie Hughes 35-38_073

Tony Finau 35-39_074

Sebastián Muñoz 37-38_075

