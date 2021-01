PGA Champions Tour Mitsubishi Electric Championship at Hualalai

Thursday Ka’upulehu-Kona, Hawaii Purse: $1.8 million Hualalai Golf Course Yardage: 7,107; Par: 72 First Round Retief Goosen 30-32_062 -10 Darren Clarke…

Retief Goosen 30-32_062 -10

Darren Clarke 32-31_063 -9

Scott Parel 32-32_064 -8

Jerry Kelly 32-32_064 -8

K.J. Choi 33-33_066 -6

Kevin Sutherland 33-33_066 -6

Scott McCarron 34-33_067 -5

Gene Sauers 34-34_068 -4

Brandt Jobe 35-33_068 -4

Wes Short, Jr. 35-33_068 -4

David Toms 33-35_068 -4

Bernhard Langer 33-35_068 -4

Jim Furyk 33-35_068 -4

Doug Barron 35-34_069 -3

Shane Bertsch 35-34_069 -3

Miguel Angel Jiménez 34-35_069 -3

Ernie Els 36-33_069 -3

Fred Funk 35-35_070 -2

John Daly 37-33_070 -2

Mark O’Meara 37-33_070 -2

Vijay Singh 36-34_070 -2

Kenny Perry 36-34_070 -2

Davis Love III 37-33_070 -2

Stephen Ames 36-35_071 -1

Jeff Sluman 35-36_071 -1

Kirk Triplett 36-35_071 -1

Colin Montgomerie 35-36_071 -1

Mike Weir 36-35_071 -1

Fred Couples 36-35_071 -1

Olin Browne 36-36_072 E

Ken Tanigawa 38-34_072 E

Tom Pernice Jr. 36-36_072 E

Jeff Maggert 38-34_072 E

Brett Quigley 39-34_073 +1

Larry Mize 37-37_074 +2

Jay Haas 37-37_074 +2

Rocco Mediate 38-36_074 +2

Paul Broadhurst 37-37_074 +2

Corey Pavin 39-36_075 +3

Hale Irwin 38-37_075 +3

Sandy Lyle 39-38_077 +5

Tom Watson 38-40_078 +6

