European Tour Abu Dhabi HSBC Championship Open Par Scores

Sunday At Abu Dhabi Golf Club Abu Dhabi, UAE Purse: $8 million Yardage: 7,583; Par: 72 Final Round Tyrrel Hatton,…

Sunday At Abu Dhabi Golf Club Abu Dhabi, UAE Purse: $8 million Yardage: 7,583; Par: 72 Final Round

Tyrrel Hatton, England 65-68-71-66_270 -18

Jason Scrivener, Australia 67-70-71-66_274 -14

Rory Mcilroy, Northern Ireland 64-72-67-72_275 -13

Rafa Cabrera Bello, Spain 67-67-73-69_276 -12

David Lipsky, United States 72-66-68-71_277 -11

Marc Warren, Scotland 72-66-68-71_277 -11

Tommy Fleetwood, England 71-67-67-73_278 -10

Chris Paisley, England 72-68-69-69_278 -10

Matt Wallace, England 68-70-71-69_278 -10

Fabrizio Zanotti, Paraguay 66-71-72-69_278 -10

George Coetzee, South Africa 70-71-68-70_279 -9

Adri Arnaus, Spain 74-67-69-70_280 -8

Christiaan Bezuidenhout, South Africa 71-71-67-71_280 -8

Wade Ormsby, Austria 69-70-70-71_280 -8

Mikko Korhonen, Finland 69-69-71-72_281 -7

Kristoffer Broberg, Sweden 69-69-73-71_282 -6

Nacho Elvira, Spain 68-68-75-71_282 -6

Stephen Gallacher, Scotland 68-68-73-72_282 -6

Benjamin Hebert, France 68-73-74-67_282 -6

Scott Jamieson, Scotland 71-70-71-70_282 -6

Romain Langasque, France 67-70-74-71_282 -6

Robert Macintyre, Scotland 72-69-71-70_282 -6

Antoine Rozner, France 71-72-71-68_282 -6

Danny Willett, England 71-72-71-68_282 -6

Victor Dubuisson, France 73-69-69-72_283 -5

Lucas Herbert, Australia 68-68-74-73_283 -5

Rasmus Hojgaard, Denmark 71-72-71-69_283 -5

Jazz Janewattananond, Thailand 68-69-74-72_283 -5

Alexander Levy, France 72-70-69-72_283 -5

Aaron Rai, England 69-72-72-70_283 -5

Matthias Schwab, Austria 71-71-72-69_283 -5

Richard Sterne, South Africa 71-72-69-71_283 -5

Andy Sullivan, England 72-71-70-70_283 -5

Bernd Wiesberger, Austria 70-72-70-71_283 -5

Nino Bertasio, Italy 71-67-73-73_284 -4

Richard Bland, England 72-69-69-74_284 -4

David Drysdale, Scotland 73-70-68-73_284 -4

Kurt Kitayama, United States 68-74-71-71_284 -4

Joost Luiten, Netherlands 69-70-74-71_284 -4

Callum Shinkwin, England 70-69-75-70_284 -4

Lucas Bjerregaard, Denmark 68-74-70-73_285 -3

Mike Lorenzo-Vera, France 69-72-68-76_209 -3

Thomas Pieters, Belgium 69-71-70-75_285 -3

Tapio Pulkkanen, Finland 73-70-72-70_285 -3

Matthew Southgate, Britain 74-65-75-71_285 -3

Alexander Bjork, Sweden 70-72-74-70_286 -2

Nicolas Colsaerts, Belgium 72-71-71-72_286 -2

Calum Hill, Scotland 72-71-73-70_286 -2

James Morrison, England 69-73-72-72_286 -2

Victor Perez, France 68-73-69-76_286 -2

Henrik Stenson, Sweden 71-72-74-69_286 -2

Julien Guerrier, France 74-68-74-71_287 +1

Jordan Smith, England 72-71-69-75_287 +1

Marcus Armitage, England 73-70-71-74_288 E

Grant Forrest, Scotland 72-70-70-76_288 E

Oliver Wilson, England 70-70-75-73_288 E

Scott Hend, Austria 71-72-74-72_289 +1

Masahiro Kawamura, Japan 71-70-72-76_289 +1

Robert Rock, England 72-71-71-75_289 +1

Justin Rose, England 70-72-73-74_289 +1

Jeff Winther, Denmark 74-69-76-71_290 +2

Justin Harding, South Africa 73-69-76-73_291 +3

Padraig Harrington, Ireland 70-73-75-73_291 +3

Soren Kjeldsen, Denmark 71-72-73-75_291 +3

Lee Westwood, England 69-73-75-74_291 +3

Sebastian Soderberg, Sweden 69-71-79-74_293 +3

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.