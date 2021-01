2021 European Tour Schedule

Jan. 21-24 — Abu Dhabi HSBC Championship, Abu Dhabi GC, Abu Dhabi, UAE Jan. 28-31 — Omega Dubai Desert Classic,…

Jan. 21-24 — Abu Dhabi HSBC Championship, Abu Dhabi GC, Abu Dhabi, UAE

Jan. 28-31 — Omega Dubai Desert Classic, Emirates GC, Dubai, UAE

Feb. 4-7 — Saudi International, Royal Greens Golf & CC, King Abdullah Economic City, Saudi Arabia

Feb. 25-28 — WGC-Mexico Championship, Club de Golf Chapultepec, Mexcio City

March 4-7 — Oman Open, Al Mouj Golf, Muscat, Oman

March 11-14 — Commercial Bank Qatar Masters, Education City GC, Doha, Qatar

March 18-21 — Magical Kenya Open, Karen CC, Nairobi, Kenya

March 24-28 — WGC-Dell Technologies Match Play, Austin CC, Austin, Texas

April 8-11 — Masters, Augusta National GC, Augusta, Ga.

April 15-18 — Tenerife Open, Golf Costa Adeje, Tenerife, Spain

April 22-25 — Gran Canaria Open, TBC, Spain

April 29-May 2 — Portugal Masters, Dom Pedro Victoria GC, Vilamoura, Portugal

May 12-15 — Betfred British Masters, The Belfry, Sutton Coldfield, England

May 20-23 — PGA Championship, Kiawah Island GC, Kiawah Island, S.C.

May 27-30 — Made in Himmerland, HimmerLand, Farsø, Denmark

June 3-6 — Porsche European Open, Green Eagle GC, Hamburg, Germany

June 10-13 — Scandinavian Mixed, Vallda Golf & CC, Gothenburg, Sweden

June 17-20 — U.S. Open, Torrey Pines GC (South), San Diego

June 24-27 — BMW International Open, Golf Club Munchen Eichenried, Munich, Germany

July 1-4 — Dubai Duty Free Irish Open, Mount Juliet Estates, Thomastown, Ireland

July 8-11, Aberdeen Standard Investments Scottish Open, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland

July 15-18 — British Open, Royal St. George’s, Sandwich, England

July 22-25 — Wales Open, Celtic Manor Resort, Newport, Wales

July 29-Aug. 1 — Olympics, Kasumigaseki CC, Saitama, Japan.

Aug. 5-8 — Hero Open, Fairmont St. Andrews, St. Andrews, Scotland

Aug. 12-15 — English Open, TBD.

Aug. 19-22 — D+D Real Czech Masters, Albatross Golf Resort, Prague, Czech Republic

Aug. 26-29 — Omega European Masters, Crans-sur-Sierre GC, Crans Montana, Switzerland

Sept. 2-5 — Italian Open, Marco Simone GC, Rome

Sept. 9-12 — BMW PGA Championship, Wentworth GC (West), Virginia Water, England

Sept. 16-19 — KLM Open, Bernardus Golf, Cromvoirt, Netherlands

Sept. 24-26 — Ryder Cup, Whistling Straits GC, Sheboygan, Wis.

Sept. 30-Oct. 3 — Alfred Dunhill Links Championship (St. Andrews, Carnoustie, Kingsbarns), St. Andrews, Scotland

Oct. 7-10 — Spanish Open, Club de Campo Villa de Madrid, Madrid

Oct. 14-17 — Estrella Damm Andalucia Masters, Real Club Valderrama, Sotogrande, Spain

Oct. 21-24 — Trophee Hassan II, Royal Golf Dar Es Salam, Rabat, Morocco

Oct. 28-31 — Hero Indian Open, TBD.

Oct. 28-31 — WGC-HSBC Champions, Sheshan International GC, Shanghai

Nov. 4-7 — Volvo China Open, Genzo GC, Shenzhen, China

Nov. 11-14 — Nedbank Golf Challenge, Gary Player CC, Sun City, South Africa

Nov. 18-21 — DP World Tour Championship, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE

