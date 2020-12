Women’s College Basketball Scores

Sunday, Dec. 13 EAST Albany (NY) 71, Seton Hall 66 Buffalo 85, Akron 77 NC State 75, Boston College 69…

Sunday, Dec. 13

EAST

Albany (NY) 71, Seton Hall 66

Buffalo 85, Akron 77

NC State 75, Boston College 69

Pittsburgh 80, Clemson 71

Saint Joseph’s 72, Lincoln (PA) 64

St. Peter’s 45, Iona 38

UMass 63, St. John’s 61

Villanova 48, Drexel 46

West Virginia 85, James Madison 54

SOUTH

Alabama 78, Mercer 61

Auburn 74, South Alabama 66

Charleston Southern 66, W. Carolina 56

Elon 72, Furman 64

Florida Gulf Coast 70, UCF 57

Florida St. 69, Virginia 51

Georgia St. 93, Life University 49

Howard 63, George Washington 53

Kentucky 88, Samford 54

Liberty 85, Carson-Newman 60

Marquette 64, Belmont 61

N. Kentucky 62, Robert Morris 50

North Florida 93, Edward Waters 35

Old Dominion 73, SC-Upstate 39

South Florida 85, Stetson 43

Tennessee Tech 68, Jacksonville St. 66

UAB 70, Grambling St. 62

Vanderbilt 80, Chattanooga 78

William & Mary 60, Navy 51

MIDWEST

Bradley 79, N. Illinois 71

DePaul 76, Loyola of Chicago 67

Georgia Tech 82, Notre Dame 67

IUPUI 80, Fort Wayne 59

Illinois St. 85, W. Illinois 55

Kent St. 61, Toledo 57

Milwaukee 59, Green Bay 51

Oakland 81, Ill.-Chicago 55

Purdue 79, Bowling Green 73

S. Illinois 67, SE Missouri 51

Wright St. 73, Detroit 43

Xavier 70, Wofford 64

SOUTHWEST

Arkansas 105, Cent. Arkansas 58

Oklahoma 52, Texas State 40

TCU 83, Middle Tennessee 77

Texas A&M 77, Abilene Christian 59

Texas A&M-CC 84, Concordia (TX) 38

Tulsa 69, Oklahoma St. 62

UALR 63, W. Kentucky 47

FAR WEST

Arizona St. 64, San Diego 55

Colorado St. 85, Denver 62

Gonzaga 58, Montana 51

Nevada 62, Sacramento St. 53

Oregon 79, Oregon St. 59

San Francisco 102, Fresno St. 93, 2OT

Stanford 83, California 38

UCLA 73, Southern Cal 52

Utah St. 68, UTEP 65

Washington St. 74, Idaho 55

