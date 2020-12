USGA Women’s Open Championship Par Scores

Monday At Champions Golf Course Houston Cypress Creek Yardage: 6,731; Par: 71 Jackrabbit Yardage: 6,558; Par 71 Purse: $1.3 million…

Monday At Champions Golf Course Houston Cypress Creek Yardage: 6,731; Par: 71 Jackrabbit Yardage: 6,558; Par 71 Purse: $1.3 million a-amateur A Lim Kim, $1,000,000 68-74-72-67—281 -3 Jin Young Ko, $487,286 73-70-71-68—282 -2 Amy Olson, $487,286 67-72-71-72—282 -2 Hinako Shibuno, $266,779 68-67-74-74—283 -1 Megan Khang, $222,201 70-69-74-72—285 +1 Inbee Park, $177,909 71-72-75-68—286 +2 Jeongeun Lee6, $177,909 73-69-73-71—286 +2 Moriya Jutanugarn, $177,909 68-72-72-74—286 +2 Ariya Jutanugarn, $143,976 70-70-74-73—287 +3 a-Kaitlyn Papp, $0 71-68-74-74—287 +3 MinYoung2 Lee, $126,465 74-68-76-70—288 +4 Sayaka Takahashi, $126,465 73-72-72-71—288 +4 a-Gabriela Ruffels, $0 71-72-76-70—289 +5 Eri Okayama, $96,800 76-69-72-72—289 +5 Linnea Strom, $96,800 69-75-73-72—289 +5 Yuka Saso, $96,800 69-71-77-72—289 +5 a-Maja Stark, $0 70-72-73-74—289 +5 Hae Ran Ryu, $96,800 72-72-70-75—289 +5 Lydia Ko, $96,800 71-70-72-76—289 +5 Ally Ewing, $74,219 73-72-76-69—290 +6 So Yeon Ryu, $74,219 72-73-73-72—290 +6 Sei Young Kim, $74,219 72-69-73-76—290 +6 Chella Choi, $55,526 73-72-75-71—291 +7 Jessica Korda, $55,526 72-73-74-72—291 +7 Nasa Hataoka, $55,526 71-73-75-72—291 +7 Jenny Shin, $55,526 72-70-77-72—291 +7 Sarah Schmelzel, $55,526 71-69-76-75—291 +7 a-Linn Grant, $0 69-69-78-75—291 +7 Cristie Kerr, $55,526 71-69-74-77—291 +7 Charley Hull, $36,915 69-73-78-72—292 +8 Hye-Jin Choi, $36,915 70-73-76-73—292 +8 Ashleigh Buhai, $36,915 71-69-79-73—292 +8 Lauren Stephenson, $36,915 72-72-74-74—292 +8 Madelene Sagstrom, $36,915 74-71-72-75—292 +8 Jennifer Kupcho, $36,915 70-72-75-75—292 +8 Bronte Law, $36,915 73-72-71-76—292 +8 Cheyenne Knight, $36,915 75-69-72-76—292 +8 a-Ingrid Lindblad, $0 72-69-74-77—292 +8 Ji Yeong2 Kim, $36,915 75-70-67-80—292 +8 Sophia Popov, $27,067 69-76-75-73—293 +9 Hannah Green, $27,067 72-73-73-75—293 +9 Perrine Delacour, $27,067 72-71-73-77—293 +9 Yealimi Noh, $27,067 72-69-72-80—293 +9 Brooke M. Henderson, $23,576 72-73-77-72—294 +10 Stacy Lewis, $23,576 72-68-77-77—294 +10 Minjee Lee, $19,570 74-71-75-75—295 +11 Gaby Lopez, $19,570 74-71-74-76—295 +11 Brittany Lincicome, $19,570 70-75-73-77—295 +11 a-Pauline Roussin-Bouchard, $0 70-72-75-78—295 +11 Lizette Salas, $19,570 72-69-75-79—295 +11 Lindsey Weaver, $19,570 70-70-75-80—295 +11 Danielle Kang, $15,736 72-71-79-74—296 +12 Seon Woo Bae, $15,736 75-68-76-77—296 +12 Jennifer Song, $13,447 77-68-76-76—297 +13 Mone Inami, $13,447 73-71-76-77—297 +13 Anna Nordqvist, $13,447 73-71-75-78—297 +13 Azahara Munoz, $13,447 71-70-78-78—297 +13 Mi Hyang Lee, $12,360 72-73-79-74—298 +14 Pernilla Lindberg, $12,360 74-70-75-79—298 +14 Yui Kawamoto, $12,131 73-72-74-80—299 +15 Mina Harigae, $11,960 70-74-77-79—300 +16 Mamiko Higa, $11,960 73-72-75-80—300 +16 Na Rin An, $11,731 72-72-79-78—301 +17 Jodi Ewart Shadoff, $11,731 70-72-79-80—301 +17 Kana Mikashima, $11,559 75-69-80-79—303 +19 Su Oh, $11,445 75-70-78-81—304 +20

