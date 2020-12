USGA Women’s Open Championship

Saturday At Champions Golf Course Houston, Texas Cypress Creek Yardage: 6,731; Par: 71 Purse: $1.3 million (a)amatuer Third Round Hinako…

Saturday At Champions Golf Course Houston, Texas Cypress Creek Yardage: 6,731; Par: 71 Purse: $1.3 million (a)amatuer Third Round

Hinako Shibuno 68-67-74_209

Amy Olson 67-72-71_210

Moriya Jutanugarn 68-72-72_212

Ji Yeong Kim 75-70-67_212

Lydia Ko 71-70-72_213

Yealimi Noh 72-69-72_213

Megan Khang 70-69-74_213

(a)Kaitlyn Papp 71-68-74_213

Jin Young Ko 73-70-71_214

A Lim Kim 68-74-72_214

Hae Ran Ryu 72-72-70_214

Sei Young Kim 72-69-73_214

Ariya Jutanugarn 70-70-74_214

Cristie Kerr 71-69-74_214

Jeongeun Lee6 73-69-73_215

(a)Maja Stark 70-72-73_215

(a)Ingrid Lindblad 72-69-74_215

Lindsey Weaver 70-70-75_215

Cheyenne Knight 75-69-72_216

Perrine Delacour 72-71-73_216

Bronte Law 73-72-71_216

Lizette Salas 72-69-75_216

Sarah Schmelzel 71-69-76_216

(a)Linn Grant 69-69-78_216

Linnea Strom 69-75-73_217

Jennifer Kupcho 70-72-75_217

(a)Pauline Roussin-Bouchard 70-72-75_217

Eri Okayama 76-69-72_217

Yuka Saso 69-71-77_217

Stacy Lewis 72-68-77_217

Madelene Sagstrom 74-71-72_217

Sayaka Takahashi 73-72-72_217

Inbee Park 71-72-75_218

Lauren Stephenson 72-72-74_218

Minyoung2 Lee 74-68-76_218

Brittany Lincicome 70-75-73_218

Hannah Green 72-73-73_218

So Yeon Ryu 72-73-73_218

(a)Gabriela Ruffels 71-72-76_219

Seon Woo Bae 75-68-76_219

Hyejin Choi 70-73-76_219

Pernilla Lindberg 74-70-75_219

Jenny Shin 72-70-77_219

Anna Nordqvist 73-71-75_219

Nasa Hataoka 71-73-75_219

Azahara Munoz 71-70-78_219

Ashleigh Buhai 71-69-79_219

Jessica Korda 72-73-74_219

Gaby Lopez 74-71-74_219

Yui Kawamoto 73-72-74_219

Mone Inami 73-71-76_220

Charley Hull 69-73-78_220

Chella Choi 73-72-75_220

Mamiko Higa 73-72-75_220

Minjee Lee 74-71-75_220

Sophia Popov 69-76-75_220

Mina Harigae 70-74-77_221

Jodi Ewart Shadoff 70-72-79_221

Jennifer Song 77-68-76_221

Ally Ewing 73-72-76_222

Danielle Kang 72-71-79_222

Brooke Henderson 72-73-77_222

Narin An 72-72-79_223

Su Oh 75-70-78_223

Kana Mikashima 75-69-80_224

Mi Hyang Lee 72-73-79_224

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.