QBE Shootout Scores

Friday At Tiburon Golf Club (Gold Course) Naples, Fla. Purse: $3.6 million Yardage: 7,382; Par: 72 First Round Na/O’Hair 27-29_56…

Friday At Tiburon Golf Club (Gold Course) Naples, Fla. Purse: $3.6 million Yardage: 7,382; Par: 72 First Round

Na/O’Hair 27-29_56

Palmer/Varner III 28-29_57

Griffin/Hughes 28-30_58

English/Kuchar 29-29_58

Sabbatini/Tway 30-29_59

Champ/Finau 29-30_59

Berger/Stricker 30-30_60

Oosthuizen/Watson 30-30_60

Munoz/Niemann 31-30_61

Horschel/Todd 32-30_62

Leishman/Smith 31-31_62

Ancer/Woff 32-30_62

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.