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PNC Father-Son Challenge Par Scores

The Associated Press

December 20, 2020, 3:59 PM

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Sunday
At Ritz-Carlton Golf Club
Orlando, Fla.
Purse: $1,085,000
Yardage: 7,122; Par: 72
Final Round

Team Thomas, $200,000 62-57_119 -25

Team Singh, $80,000 60-60_120 -24

Team O’Meara, $53,625 62-59_121 -23

Team Trevino, $53,625 62-59_121 -23

Team Kite, $48,500 64-58_122 -22

Team Kuchar, $48,500 58-64_122 -22

Team Woods, $47,000 62-62_124 -20

Team Daly, $46,000 62-63_125 -19

Team Furyk, $44,500 62-64_126 -18

Team Norman, $44,500 61-65_126 -18

Team Lehman, $44,500 61-65_126 -18

Team Janzen, $43,250 67-60_127 -17

Team Langer, $43,250 63-64_127 -17

Team Duval, $42,250 61-67_128 -16

Team Price, $42,250 65-63_128 -16

Team Player, $41,500 66-63_129 -15

Team Sorenstam, $41,000 65-65_130 -14

Team Watson, $40,500 65-67_132 -12

Team Calcavecchia, $40,250 67-66_133 -11

Team Harrington, $40,000 69-66_135  -9

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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