PGA Tour Mayakoba Golf Classic Par Scores

Saturday At El Camaleon Golf Club Playa del Carmen, Mexico Purse: $7.2 million Yardage: 7,024; Par: 72 Third Round

Emiliano Grillo 66-63-68_197 -16

Tom Hoge 66-67-65_198 -15

Viktor Hovland 67-69-63_199 -14

Adam Long 70-67-63_200 -13

Justin Thomas 72-67-62_201 -12

Patrick Rodgers 70-66-65_201 -12

Lucas Glover 71-65-66_202 -11

Russell Knox 65-69-68_202 -11

Aaron Wise 67-68-67_202 -11

Tony Finau 67-66-69_202 -11

Joaquin Niemann 66-70-67_203 -10

Carlos Ortiz 67-69-67_203 -10

Brendon Todd 67-69-67_203 -10

Joel Dahmen 68-67-68_203 -10

Steve Stricker 69-70-65_204 -9

Abraham Ancer 72-67-65_204 -9

Billy Horschel 70-69-65_204 -9

Bo Hoag 68-70-66_204 -9

Maverick McNealy 70-71-63_204 -9

Harris English 69-70-66_205 -8

Brice Garnett 74-65-66_205 -8

Austin Eckroat 69-69-67_205 -8

Brian Harman 70-69-66_205 -8

Tyler Duncan 70-67-68_205 -8

Corey Conners 71-66-68_205 -8

Max Homa 73-67-65_205 -8

Camilo Villegas 70-66-69_205 -8

Kyoung-Hoon Lee 69-70-67_206 -7

Jhonattan Vegas 69-70-67_206 -7

Daniel Berger 69-70-67_206 -7

Vincent Whaley 71-66-69_206 -7

Ryan Brehm 69-67-70_206 -7

Andy Ogletree 69-67-70_206 -7

Satoshi Kodaira 70-70-66_206 -7

Akshay Bhatia 67-69-70_206 -7

Chris Kirk 69-70-68_207 -6

Chase Seiffert 69-69-69_207 -6

Mark Hubbard 71-67-69_207 -6

Jason Dufner 69-68-70_207 -6

Will Zalatoris 72-68-67_207 -6

John Huh 70-67-70_207 -6

Kyle Stanley 68-67-72_207 -6

Charley Hoffman 72-66-70_208 -5

Branden Grace 71-68-69_208 -5

Brandon Hagy 69-70-69_208 -5

Scott Piercy 70-70-68_208 -5

Chris Baker 68-68-72_208 -5

Pat Perez 68-72-68_208 -5

Sepp Straka 73-68-67_208 -5

Charles Howell III 72-69-67_208 -5

Rory Sabbatini 69-70-70_209 -4

Rafael Campos 72-68-69_209 -4

Sung Kang 70-70-69_209 -4

K.J. Choi 70-70-69_209 -4

Keegan Bradley 69-72-68_209 -4

Hunter Mahan 68-69-73_210 -3

Austin Cook 70-70-70_210 -3

Hank Lebioda 71-69-70_210 -3

Nate Lashley 67-69-74_210 -3

Troy Merritt 70-68-73_211 -2

Kevin Streelman 69-71-71_211 -2

Keith Mitchell 70-70-71_211 -2

Patton Kizzire 72-68-71_211 -2

Doug Ghim 71-69-71_211 -2

Michael Gellerman 70-70-71_211 -2

J.J. Spaun 70-69-73_212 -1

Kelly Kraft 70-71-71_212 -1

Ben Taylor 72-69-72_213 E

Xinjun Zhang 72-69-73_214 +1

Quade Cummins 71-70-74_215 +2

Harold Varner III 70-71-75_216 +3

