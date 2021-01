Notable sports deaths in 2020: ___ Auto Racing: John Andretti, 56; Bob Lazier, 81; Stirling Moss, 90; Jim Pace, 59;…

Notable sports deaths in 2020:

___

Auto Racing:

John Andretti, 56; Bob Lazier, 81; Stirling Moss, 90; Jim Pace, 59; Maurice Petty, 81; Vicki Wood, 101.

___

Baseball:

Dick Allen, 78; John Altobelli, 56; Johnny Antonelli, 89; Derek Aucoin, 50; Bill Bartholomay, 91; Glenn Beckert, 79; Frank Bolling, 88; Lou Brock, 81; Tyson Brummett, 35; Gene Budig, 81; Gil Coan, 97; Derryl Cousins, 74; Ted Cox, 66; Steve Dalkowski, 80; Ray Daviault, 86; Angel Echevarria, 48; Ed Farmer, 70; Tony Fernandez, 57; Whitey Ford, 91; Jim Frey, 88; Damaso Garcia, 63; Charles Giambelluca, 77; Bob Gibson, 84; Mike Gillespie, 80; Bill Gladstone, 88; David Glass, 84; Charlie Haeger, 37; Carroll Hardy, 87; Gary Hughes, 79; Lou Johnson, 86; Jay Johnstone, 74; Al Kaline, 85; Eddie Kasko, 88; Matt Keough, 64; Don Larsen, 90; Phil Linz, 81; Mike McCormick, 81; Lindy McDaniel, 84; John McNamara, 88; Bob Miller, 94; Joe Morgan, 77; Mark Newman, 71; Phil Niekro, 81; Ron Perranoski, 84; Charles Peterson, 46; Biff Pocoroba, 66; Mary Pratt, 101; Rick Reed, 70; Phil Rizzo, 90; Kelly Rodman, 44; Les Rohr, 74; Mike Ryan, 78; Eldred “Salty” Saltwell, 96; Tom Seaver, 75; Fausto Segura, 23; Jimmie Lee Solomon, 64; Ed Sprague Sr., 74; Hank Steinbrenner, 63; Tony Taylor, 84; Dan Walters, 53; Claudell Washington, 65; Bob Watson, 74; Bobby Winkles, 90; Jimmy Wynn, 78; George Zurow, 89.

___

Basketball:

Dwight Anderson, 61; Kobe Bryant, 41; Ken Burmeister, 72; Jimmy Collins, 74; Nancy Darsch, 68; Terry Duerod, 64; Tom Duffy, 40; David Edwards, 48; John Erickson, 92; Crystal Erwin, 35; Billy Evans, 88; Terry Fair, 59; David “Smokey” Gaines; 80; Mike Gillespie, 80; Harry Glickman, 96; Bea Gorton, 73; Boyd Grant, 87; Lee Green, 49; Tom Heinsohn, 86; Lou Henson, 88; Ronnie Hogue, 69; Les Hunter, 77; Tom Jernstedt, 75; Eddie Johnson, 65; Noel Johnson, 47; K.C. Jones, 88; Chuck Machock, 82; Chris Marcus, 40; John McCarthy, 86; Curly Neal, 77; Michael Ojo, 27; Irene Pollin, 96; Lovelle Rivers, 66; Cliff Robinson, 53; Stanley Robinson, 32; Ed Schilling Sr., 75; Jerry Sloan, 78; Borislav Stankovic, 94; David Stern, 77; Mike Storen, 84; Eddie Sutton, 84; Carl Tacy, 87; John Thompson, 78; Billy Tubbs, 85; Wes Unseld, 74; Morgan Wootten, 88.

___

Bobsled:

Richard Adjei, 37; Douglas Anakin, 89; Pavle Jovanovic, 43.

___

Boxing:

Johnny Bumphus, 59; Curtis Cokes, 82; Roger Mayweather, 58; Travell Mazion, 24; Francisco Mendez, 61; Alan Minter, 69; Pete Rademacher, 91; Jimmy Thunder, 54; Carmen Williamson, 94.

___

Climbing:

Luce Douady, 16; Ang Rita, 72.

___

College Administrators:

Jim Bartko, 54; Morgan Burke, 68; Gene Corrigan, 91; King Dixon, 83; Sue Donohoe, 61; Tom Jernstadt, 75; Jim Jones, 83; T. Jones, 89; John Kasser, 82; Charlie Moore, 91; Merritt Norvell Jr., 79; Seaver Peters, 87; Joe Roberson, 84; Dick Tamburo, 90.

___

Cricket:

Dean Jones, 59; Tony Lewis, 78; John Reid, 92; Najeeb Tarakai, 29; Everton Weekes, 95.

___

Cycling:

Nicolas Portal, 40.

___

Dog Show:

Iris Love, 86.

___

Dog Sled:

Emmitt Peters Sr., 79.

___

Equestrian:

Katharine Morel, 33; John Russell, 100.

___

Figure Skating:

Ekaterina Alexandrovskaya, 20; Ron Ludington, 85.

___

Fishing:

Jay Riffe, 82.

___

Football:

Herb Adderley, 81; Fred Akers, 82; Walter Ashcraft, 91; Chris Beaty, 38; Bill Belknap, 81; Ed Biles, 88; Matt Blair, 70; John Blake, 59; David Braley, 79; Timmy Brown, 82; Joe Bugel, 80; Reche Caldwell, 41; Marino Cassem, 85; Dick Coury, 90; Mike Curtis, 77; Willie Davis, 85; Fred Dean 68; Tom Dempsey, 73; Rickey Dixon, 53; Chris Doleman, 58; Jahneil Douglas, 22; Pat Dye, 80; David Forney, 22; Nesby Glasgow, 62; W.C. Gorden, 90; Kevin Greene, 58; Lee Grosscup, 83; Jim Hanifan, 87; Carlton Haselrig, 54; Mario Henderson, 35; Aubrey Hill, 48; Zach Hoffpauir, 26; Paul Hornung, 84; Houston Hogg, 71; Tavaris Jackson, 36; Ty Jordan, 19; Jim Kiick, 73; Ken King, 68; Phil Krueger, 90; Jim Lambright, 77; Roy Lester, 96; David Lewis, 65; Osia Lewis, 57; Sterling Lewis, 32; D.J. Looney, 31; Johnny Majors, 85; Frank Maloney, 79; Marv Marinovich, 81; Bill Mathis, 81; Jimmie McDowell, 93; Michael McCaskey, 76; Bill McPherson, 88; Allen Merrick, 19; Bobby Mitchell, 84; Greg Montgomery, 55; Howard Mudd, 78; Jimmy Orr, 85; Herb Orvis, 74; Markus Paul, 54; Ray Perkins, 79; George Perles, 85; Loyd Phillips, 75; Jace Prescott, 31; Jonathan Price, 31; Dan Radakovich, 84; Bob Reade, 87; Ken Riley, 72; Tootie Robbins, 62; Paul Rochester, 81; Pepper Rodgers, 88; Corky Rogers, 76; Gene Rossides, 92; Gale Sayers, 77; Jack Scarbath, 90; John Schlarman, 45; Jake Scott, 75; Chuck Shelton, 84; Del Shofner, 85; Don Shula, 90; Dave Smith, 73; Jamain Stephens, 20; Mike Stratton, 78; Harland Svare, 89; Lorenzo Taliaferro, 28; Terry Tausch, 61; Roosevelt Taylor, 82; John Teerlinck, 69; Max Tuerk, 26; Bud Turner, 84; Tommy Vaughn, 77; Ron Widby, 75; Woody Widenhofer, 77; Ben Williams, 65; Larry Wilson, 82; Willie Wood, 83; Michael Wright, 81; Sam Wyche, 74; Bill Yeoman, 92; Tom Yewcic, 88; John Zook, 72.

___

Golf:

Tom Drennan, 81; Pete Dye, 94; Ernie Gonzalez, 59; Leonard Kamsler, 85; Doug Saunders, 86; Mickey Wright, 85.

___

Gymnastics:

Nina Bocharova, 95; Kurt Thomas, 64.

___

Hockey:

Pete Babando, 94; Colby Cave, 25; Brian Glennie, 73; Dale Hawerchuk, 57; Pierre Lacroix, 72; Albert Langlois, 85; Larry Mavety, 78; Howie Meeker, 97; Joey Moss, 57; Bob Nevin, 82; Henri Richard, 84; Travis Roy, 45; Fred Sasakamoose, 86; Eddie Shack, 83; Pat Stapleton, 79; Tom Webster, 71; Vladimir Zabrodsky, 97.

___

Horse Racing:

John Brennan, 69; Ken Church, 90; Richard Gamez, 66; R.D. Hubbard, 84; Gary Jones, 76; Pat Smullen, 43; Mel Stute, 93; Liam Treadwell, 34; Ray York, 86. Horses: Arrogate, 7; War Emblem, 21.

___

Law:

George Nicolau, 94.

___

Luge:

Richard Cummins, 82.

___

Media:

Jay Allen, 60; Peter Alliss, 89; Dick Bank, 90; Betty Bushman, 89; Vince Casey, 78; Anthony Causi, 48; Chris Dufresne, 62; Gordon Forbes, 90; Phyllis George, 70; Sid Hartman, 100; Simon Haydon, 64; Ed Ingles, 87; Roger Kahn, 92; Jeannie Morris, 85; Murray Olderman, 98; Jimmie McDowell, 93; William Millsaps Jr., 77; Mike Moran, 78; Ken Peters, 77; Ken Rappoport, 85; Bob Robertson, 91; Jamie Samuelsen, 48; Jack Scheuer, 88; Mike Shalin, 66; Tom Vint, 72; Lonnie Wheeler, 68.

___

Memorabilia:

Terry Cannon, 66.

___

Motor Sports:

Paulo Goncalves, 40; Marty Smith, 63.

___

Movies:

William Blinn, 83.

___

Olympics:

John Fahey, 75; Janez Kocijancic, 78.

___

Paralympics:

Gary Longhi, 56; Angela Madsen, 60; Margaret Maughan, 91.

___

Poker:

Mike Sexton, 72.

___

Rugby:

Christophe Dominici, 48; Phil Kingsley Jones, 72; Dougie Morgan, 73; Mike Slemen, 69; Keith Titmuss, 20; Eddie Tonks, 85; Matthew Watkins, 41; JJ Williams, 72.

___

Sailing:

David Barnes, 62.

___

Science:

Peter Brancazio, 81.

___

Skateboarding:

Keith Hufnagel, 46.

___

Snooker:

Willie Thorne, 66.

___

Snowboarding:

Alex Oullin, 32.

___

Soccer:

Oswaldo Alvarez, 63; Radomir Antic, 71; Mohammed Atwi, 33; Jesús Berardinelli, 61; Peter Bonetti, 78; Rafael Callejas, 76; José Luis Capón, 72; Jack Charlton, 85; Ray Clemence, 72; Jimmy Conway, 73; Papa Bouba Diop, 42; John DeBrito, 51; Pape Diouf, 68; Ifeanyi George, 26; Harry Gregg, 87; Robert Herbin, 81; Bob Hermann, 97; Gerard Houllier, 73; Norman Hunter, 76; Michael Hildago, 87; Nathael Julan, 23; Diego Maradona, 60; Jim McLean, 83; Anele Ngcongca, 33; Alfred Riedl, 70; Andrea Rinaldi, 19; Michael Robinson, 61; Paolo Rossi, 64; César Salinas, 58; Lorenzo Sanz, 76; Luigi Simoni, 81; Agne Simonsson, 84; Ken Snow, 50; Nobby Stiles, 78; Wim Suurbier, 75; Hans Tilkowski, 84; Peter Whittingham, 35; Zoca, 77.

___

Softball:

Don Porter, 90.

___

Special Olympics

Michael “Moose” Cusack, 64.

___

Speedskating:

Lara van Ruijven, 27.

___

Surfing:

Derek Ho, 55.

___

Swimming:

Don Talbot, 87.

___

Tennis:

Angela Buxton, 85; Ashley Cooper, 83; David Dinkins, 93; Jeanne Evert Dubin, 62; Alex Olmedo, 84; Dennis Ralston, 78; Robert Ryland, 100.

___

Track & Field:

Neil Black, 60; Svein Arne Hansen, 74; Willi Holdorf, 80; Ben Jipcho, 77; Rafer Johnson, 86; Tony Martin, 19; Richard McGlinn, 88; Bobby Joe Morrow, 84; Arnie Robinson Jr., 72; Bill Roe, 69; Mary Roman, 83; Dana Zaptopkova, 97.

___

Water polo:

Tibor Benedek, 47; Gyorgy Karpati, 84.

___

Wrestling:

Amateur: Navid Afkari, 27; Greg Strobel, 68. Pro: Bob Armstrong, 80; Jesus Alfonso Huerta Escoboza (“La Parka”), 54; Howard Finkel, 69; James “Kamala” Harris, 70; Rocky Johnson, 75; Joe Laurinaitis (“Road Warrior Animal”), 60; Johnny Meadows, 59; Pat Patterson, 79.

