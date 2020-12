Non-Tender Free Agents

NEW YORK (AP) — The 59 players who became free agents when their teams failed to offer 2021 contracts Wednesday:…

NEW YORK (AP) — The 59 players who became free agents when their teams failed to offer 2021 contracts Wednesday:

AMERICAN LEAGUE

BALTIMORE (1) — Hanser Alberto, inf.

CHICAGO (2) — Nomar Mazara, of; Carlos Rodón, lhp.

CLEVELAND (3) — Delino DeShields Jr. of; Tyler Naquin, of; Jefry Rodriguez, rhp.

KANSAS CITY (6) — Maikel Franco, 3b; Foster Griffin, lhp; Jeison Guzman, ss; Erick Mejia, of; Carlos Sanabria, rhp; Bubba Starling, of.

LOS ANGELES (5) — Justin Anderson, rhp; Matt Andriese, rhp; Keynan Middleton, rhp; Hoby Milner, lhp; Hansel Robles, rhp.

MINNESOTA (2) — Eddie Rosario, of; Matt Wisler, rhp.

NEW YORK (1) — Jonathan Holder, rhp.

TAMPA BAY (1) — Edgar Garcia, rhp.

TEXAS (3) — Scott Heineman, of; Jimmy Herget, rhp; Daniel Santana, 1b.

TORONTO (2) — Al Cole, rhp; Travis Shaw, 3b.

NATIONAL LEAGUE

ATLANTA (1) — Adam Duvall, of.

CHICAGO (6) — Albert Almora Jr. of; Jose Martinez, dh; Kyle Ryan, lhp; Kyle Schwarber, of, Ryan Tepera, rhp; Daniel Winkler, rhp.

CINCINNATI (5) — Ruben Alaniz, rhp; Archie Bradley, rhp; Curt Casali, c; Kyle Farmer, 2b; Brian Goodwin, of.

COLORADO (3) — David Dahl, of; Chi Chi Gonzalez, rhp; Tony Wolters, c.

MIAMI (2) — Ryne Stanek, rhp; Jose Urena, rhp.

MILWAUKEE (3) — Alex Claudio, lhp; Ben Gamel, ofh; Jace Peterson, of.

NEW YORK (4) — Ariel Jurado, rhp; Paul Sewald, rhp; Chasen Shreve, lhp; Nick Tropeano, lhp.

PITTSBURGH (1) — Clay Holmes, rhp.

ST. LOUIS (2) — John Brebbia, rhp; Rangel Ravelo, 1b.

SAN DIEGO (1) — Greg Garcia, 2b.

SAN FRANCISCO (5) — Melvin Adon, rhp; Tyler Anderson, lhp; Rico Garcia, rhp; Daniel Robertson, 3b; Chadwick Triomp, c.

