LPGA Tour Volunteers of America Classic Scores

Thursday At Old America Golf Club The Colony, Texas Purse: $1.75 million Yardage: 6,475; Par: 72 First Round Suspended for Darkness (16 DNF) Charley Hull 33-35_68 Jennifer Kupcho 30-39_69 Pornanong Phatlum 34-35_69 Jessica Korda 35-34_69 Gerina Piller 33-37_70 Megan Khang 34-36_70 Anna Nordqvist 37-33_70 Ally Ewing 35-35_70 Brittany Lang 36-34_70 Mi Jung Hur 36-35_71 Cheyenne Knight 35-36_71 Jin Young Ko 37-34_71 Madelene Sagstrom 37-34_71 Sophia Popov 36-35_71 Lindsey Weaver 35-36_71 Angela Stanford 33-38_71 Jodi Ewart Shadoff 34-38_72 Nasa Hataoka 36-36_72 So Yeon Ryu 35-37_72 Cristie Kerr 34-38_72 Tiffany Chan 35-37_72 Annie Park 35-37_72 Nicole Broch Larsen 37-35_72 Sung Hyun Park 35-37_72 Ariya Jutanugarn 34-38_72 Yealimi Noh 34-38_72 Austin Ernst 36-36_72 Inbee Park 36-36_72 Brittany Altomare 34-39_73 Andrea Lee 35-38_73 In Gee Chun 35-38_73 Jeongeun Lee6 36-37_73 Su Oh 37-36_73 Pajaree Anannarukarn 36-37_73 Yu Liu 36-37_73 Jasmine Suwannapura 36-37_73 Moriya Jutanugarn 36-37_73 Mel Reid 35-38_73 Kelly Tan 35-38_73 Haley Moore 36-37_73 Lauren Stephenson 34-39_73 Kristen Gillman 37-36_73 Katherine Kirk 36-38_74 Jeong Eun Lee 37-37_74 Ryann O’Toole 36-38_74 Elizabeth Szokol 38-36_74 Perrine Delacour 38-36_74 Amy Olson 38-36_74 Hee Young Park 33-41_74 Cydney Clanton 34-40_74 Pernilla Lindberg 38-37_75 Stacy Lewis 39-36_75 Jillian Hollis 37-38_75 Jing Yan 39-36_75 Hannah Green 35-40_75 Minjee Lee 36-39_75 Stephanie Meadow 39-36_75 Sarah Kemp 36-39_75 Bronte Law 38-38_76 Gaby Lopez 38-38_76 Sarah Schmelzel 35-41_76 Patty Tavatanakit 38-38_76 Lindy Duncan 38-38_76 Mind Muangkhumsakul 36-41_77 Eun-Hee Ji 38-39_77 Jackie Stoelting 38-39_77 Xiyu Lin 38-40_78 Tiffany Joh 37-41_78 Esther Lee 39-39_78 Ashleigh Buhai 38-40_78 Bianca Pagdanganan 37-41_78 Julieta Granada 40-38_78 Sarah Jane Smith 39-39_78 Celine Boutier 41-38_79 Angel Yin 39-41_80 Maria Fassi 41-39_80 Maria Fernanda Torres 40-40_80 Mi Hyang Lee 40-41_81 Alexa Pano (a) * 42-39_81 Tillie Claggett (a) * 41-42_83 Did Not Finish First Round Linnea Strom Chella Choi Leona Maguire Emma Talley Alana Uriell Morgan Pressel Sarah Burnham Robynn Ree Mirim Lee Amy Yang Jaye Marie Green Ayako Uehara Caroline Masson Jenny Coleman Giulia Molinaro Nanna Koerstz Madsen Leaderboard at time of suspension SCORE THRU Charley Hull -3 18 Jennifer Kupcho -2 18 Pornanogn Phatlum -1 18 Jessica Korda -1 18 Gerina Piller -1 18 Megan Ihang -1 18 Anna Nordqvist -1 18 Ally Ewing -1 18 Brittany Lang -1 18 Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.