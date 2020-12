FIFA Women’s Player of the Year

2020 — Lucy Bronze, England 2019 — Megan Rapinoe, United States 2018 — Marta, Brazil 2017 — Lieke Martens, Netherlands…

2020 — Lucy Bronze, England

2019 — Megan Rapinoe, United States

2018 — Marta, Brazil

2017 — Lieke Martens, Netherlands

2016 — Carli Lloyd, United States

2015 — Carli Lloyd, United States

2014 — Nadine Kessler, Germany

2013 — Nadine Angerer, Germany

2012 — Abby Wambach, United States

2011 — Homare Sawa, Japan

2010 — Marta, Brazil

2009 — Marta, Brazil

2008 — Marta, Brazil

2007 — Marta, Brazil

2006 — Marta, Brazil

2005 — Birgit Prinz, Germany

2004 — Birgit Prinz, Germany

2003 — Birgit Prinz, Germany

2002 — Mia Hamm, United States

2001 — Mia Hamm, United States

