European Tour South African Open Scores

Sunday At Gary Player Country Club Sun City, South Africa Purse: $1.2 million Yardage: 6,535; Par: 72 a-amateur Final Round…

Sunday At Gary Player Country Club Sun City, South Africa Purse: $1.2 million Yardage: 6,535; Par: 72 a-amateur Final Round

Christiaan Bezuidenhout, South Africa 67-67-67-69_270

Jamie Donaldson, Wales 71-63-72-68_275

Dylan Frittelli, South Africa 68-68-70-71_277

Dean Burmester, South Africa 67-69-71-71_278

JC Ritchie, South Africa 70-71-66-72_279

Marcel Siem, Germany 74-68-68-70_280

Hennie Du Plessis, South Africa 70-70-68-72_280

Scott Vincent, Zimbabwe 72-69-67-72_280

Julien Guerrier, France 73-69-69-70_281

Connor Syme, Scotland 72-70-69-71_282

Darren Fichardt, South Africa 74-73-67-69_283

Wilco Nienaber, South Africa 69-74-68-72_283

Joost Luiten, Netherlands 72-67-70-74_283

Calum Hill, Scotland 77-66-72-69_284

Louis De Jager, South Africa 75-71-69-69_284

Ruan Conradie, South Africa 74-68-72-70_284

Matthias Schwab, Austria 67-72-72-73_284

Jbe Kruger, South Africa 72-73-70-70_285

Aaron Cockerill, Canada 71-68-72-74_285

Anthony Michael, South Africa 73-69-75-69_286

Steve Surry, England 72-72-73-69_286

Oliver Bekker, South Africa 70-73-73-70_286

Jean-Paul Strydom, South Africa 76-67-72-71_286

Justin Walters, South Africa 69-72-71-74_286

Ulrich Van Den Berg, South Africa 72-74-73-68_287

a-Casey Jarvis, South Africa 73-74-71-69_287

David Law, Scotland 71-71-73-72_287

Richard Sterne, South Africa 75-69-71-72_287

Benjamin Follet-Smith, Zimbabwe 72-71-71-73_287

Jacques Kruyswijk, South Africa 67-72-71-77_287

Ruan Korb, South Africa 67-72-70-78_287

Scott Jamieson, Scotland 70-74-69-75_288

Brandon Stone, South Africa 73-68-72-75_288

Jaco Ahlers, South Africa 70-75-68-75_288

Pablo Larrazabal, Spain 72-72-75-70_289

Deon Germishuys, South Africa 74-71-74-70_289

Luke Brown, South Africa 71-75-72-71_289

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 70-72-74-73_289

Peter Karmis, Greece 72-69-73-75_289

Rourke Van Der Spuy, South Africa 73-72-75-70_290

M.J. Daffue, South Africa 72-72-76-70_290

Richard Bland, England 72-74-73-71_290

George Coetzee, South Africa 73-74-71-72_290

Austin Bautista, Australia 71-72-74-73_290

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-72-73-73_290

Shaun Norris, South Africa 75-69-76-71_291

Alvaro Quiros, Spain 75-70-72-74_291

Jacques Blaauw, South Africa 74-69-73-75_291

M.J. Viljoen, South Africa 70-75-70-76_291

Aron Zemmer, Italy 67-75-72-77_291

Neil Schietekat, South Africa 69-75-77-71_292

Jayden Schaper, South Africa 73-73-73-73_292

Darius Van Driel, Netherlands 76-71-72-73_292

Pedro Figueiredo, Portugal 76-68-74-74_292

James Kingston, South Africa 71-73-77-72_293

Martin Rohwer, South Africa 70-75-76-72_293

Shubhankar Sharma, India 74-73-73-73_293

Matthieu Pavon, France 68-78-74-74_294

Stephen Ferreira, Portugal 70-76-74-74_294

Stanislav Matus, Czech Republic 76-71-72-75_294

Michael G Palmer, South Africa 73-73-74-75_295

Benjamin Poke, Denmark 75-69-75-76_295

Matais Calderon, Chile 74-73-74-75_296

Daan Huizing, Netherlands 72-74-75-76_297

Robin Roussel, France 72-75-73-77_297

Ockie Strydom, South Africa 74-70-77-77_298

Jesper Sandborg, Sweden 73-73-77-78_301

Nicolai Hojgaard, Denmark 72-74-73-82_301

Jean Hugo, South Africa 74-73-76-79_302

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.