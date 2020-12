European Tour South African Open Par Scores

Friday At Gary Player Country Club Sun City, South Africa Purse: $1.2 million Yardage: 6,535; Par: 72 aamateur Second Round…

Jamie Donaldson, Wales 71-63_134 -10

Christiaan Bezuidenhout, South Africa 67-67_134 -10

Dylan Frittelli, South Africa 68-68_136 -8

Dean Burmester, South Africa 67-69_136 -8

Jacques Kruyswijk, South Africa 67-72_139 -5

Aaron Cockerill, Canada 71-68_139 -5

Matthias Schwab, Austria 67-72_139 -5

Ruan Korb, South Africa 67-72_139 -5

Joost Luiten, Netherlands 72-67_139 -5

Hennie Du Plessis, South Africa 70-70_140 -4

Peter Karmis, Greece 72-69_141 -3

JC Ritchie, South Africa 70-71_141 -3

Brandon Stone, South Africa 73-68_141 -3

Justin Walters, South Africa 69-72_141 -3

Scott Vincent, Zimbabwe 72-69_141 -3

Marcel Siem, Germany 74-68_142 -2

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 70-72_142 -2

Ruan Conradie, South Africa 74-68_142 -2

Connor Syme, Scotland 72-70_142 -2

Julien Guerrier, France 73-69_142 -2

David Law, Scotland 71-71_142 -2

Anthony Michael, South Africa 73-69_142 -2

Aron Zemmer, Italy 67-75_142 -2

Oliver Bekker, South Africa 70-73_143 -1

Austin Bautista, Australia 71-72_143 -1

Jacques Blaauw, South Africa 74-69_143 -1

Wilco Nienaber, South Africa 69-74_143 -1

Jean-Paul Strydom, South Africa 76-67_143 -1

Benjamin Follet-Smith, Zimbabwe 72-71_143 -1

Calum Hill, Scotland 77-66_143 -1

Ockie Strydom, South Africa 74-70_144 E

M.J. Daffue, South Africa 72-72_144 E

Pedro Figueiredo, Portugal 76-68_144 E

Scott Jamieson, Scotland 70-74_144 E

James Kingston, South Africa 71-73_144 E

Neil Schietekat, South Africa 69-75_144 E

Richard Sterne, South Africa 75-69_144 E

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-72_144 E

Pablo Larrazabal, Spain 72-72_144 E

Benjamin Poke, Denmark 75-69_144 E

Steve Surry, England 72-72_144 E

Shaun Norris, South Africa 75-69_144 E

Martin Rohwer, South Africa 70-75_145 +1

Alvaro Quiros, Spain 75-70_145 +1

Jaco Ahlers, South Africa 70-75_145 +1

Jbe Kruger, South Africa 72-73_145 +1

Rourke Van Der Spuy, South Africa 73-72_145 +1

M.J. Viljoen, South Africa 70-75_145 +1

Deon Germishuys, South Africa 74-71_145 +1

Toby Tree, England 69-76_145 +1

Stephen Ferreira, Portugal 70-76_146 +2

Daan Huizing, Netherlands 72-74_146 +2

Richard Bland, England 72-74_146 +2

Jayden Schaper, South Africa 73-73_146 +2

Louis De Jager, South Africa 75-71_146 +2

Thriston Lawrence, South Africa 76-70_146 +2

Michael G Palmer, South Africa 73-73_146 +2

Matthieu Pavon, France 68-78_146 +2

Luke Brown, South Africa 71-75_146 +2

Nicolai Hojgaard, Denmark 72-74_146 +2

Jesper Sandborg, Sweden 73-73_146 +2

Ulrich Van Den Berg, South Africa 72-74_146 +2

Matais Calderon, Chile 74-73_147 +3

Darius Van Driel, Netherlands 76-71_147 +3

Jean Hugo, South Africa 74-73_147 +3

Darren Fichardt, South Africa 74-73_147 +3

a-Casey Jarvis, South Africa 73-74_147 +3

Stanislav Matus, Czech Republic 76-71_147 +3

George Coetzee, South Africa 73-74_147 +3

Shubhankar Sharma, India 74-73_147 +3

Robin Roussel, France 72-75_147 +3

Missed Cut

Christian Maas, South Africa 73-75_148 +4

Garrick Porteous, England 75-73_148 +4

Bryce Easton, South Africa 73-75_148 +4

Philip Eriksson, Sweden 75-73_148 +4

Johannes Veerman, United States 75-73_148 +4

Jake Roos, South Africa 78-70_148 +4

Teaghan Gauche, South Africa 78-70_148 +4

Jaco Van Zyl, South Africa 75-73_148 +4

Oliver Farr, Wales 74-74_148 +4

David Drysdale, Scotland 76-72_148 +4

Trevor Fisher Jnr, South Africa 77-71_148 +4

Ben Stow, England 76-73_149 +5

a-Christo Lamprecht, South Africa 76-73_149 +5

Richard Mcevoy, England 75-74_149 +5

Daniel Van Tonder, South Africa 78-71_149 +5

Rhys Enoch, Wales 75-74_149 +5

David Boote, Wales 73-76_149 +5

Lorenzo Gagli, Italy 76-73_149 +5

Nacho Elvira, Spain 73-76_149 +5

Keith Horne, South Africa 76-73_149 +5

Malcolm Mitchell, South Africa 75-75_150 +6

Lars Van Meijel, Netherlands 76-74_150 +6

Fredrik From, Sweden 75-75_150 +6

Cormac Sharvin, Northern Ireland 72-78_150 +6

Ricardo Santos, Portugal 74-76_150 +6

Alex Haindl, South Africa 79-71_150 +6

Dylan Mostert, South Africa 73-78_151 +7

Keenan Davidse, South Africa 76-75_151 +7

Haydn Porteous, South Africa 76-75_151 +7

Anton Karlsson, Sweden 75-76_151 +7

Jaco Prinsloo, South Africa 78-73_151 +7

James Kamte, South Africa 76-75_151 +7

Estiaan Conradie, South Africa 79-72_151 +7

Daniel Greene, South Africa 76-75_151 +7

David Ravetto, France 77-74_151 +7

Julian Suri, United States 72-79_151 +7

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 72-79_151 +7

Tristen Strydom, South Africa 78-74_152 +8

Ryan Lumsden, Scotland 78-74_152 +8

Dylan Naidoo, South Africa 76-76_152 +8

Christiaan Basson, South Africa 78-74_152 +8

Ross McGowan, England 72-80_152 +8

James Hart Du Preez, South Africa 78-74_152 +8

Jordan Duminy, South Africa 76-76_152 +8

C.J. Du Plessis, South Africa 76-76_152 +8

a-Yurav Premlall, South Africa 75-77_152 +8

Jake Redman, South Africa 74-78_152 +8

Adrian Meronk, Poland 76-76_152 +8

Andre Nel, South Africa 75-77_152 +8

Anton Haig, South Africa 74-78_152 +8

David Dixon, England 78-75_153 +9

Luke Jerling, South Africa 80-73_153 +9

Adilson Da Silva, Brazil 73-80_153 +9

Gregory Havret, France 75-78_153 +9

Hennie Otto, South Africa 76-77_153 +9

Joel Sjoholm, Sweden 79-74_153 +9

Mitch Waite, England 80-74_154 +10

J.J. Senekal, South Africa 77-77_154 +10

Toto Thimba Jnr, South Africa 77-77_154 +10

Garrick Higgo, South Africa 81-73_154 +10

Yikeun Chang, Korea 81-73_154 +10

Massimo Mbetse, South Africa 80-75_155 +11

Allister De Kock, South Africa 82-73_155 +11

Nikhil Rama, South Africa 81-74_155 +11

Robbie Van West, Netherlands 81-74_155 +11

Leon Vorster, South Africa 80-75_155 +11

Callum Mowat, South Africa 82-73_155 +11

Carlos Pigem, Spain 78-78_156 +12

Janne Kaske, Finland 82-74_156 +12

Adrien Saddier, France 77-80_157 +13

Zander Lombard, South Africa 78-79_157 +13

Dale Whitnell, England 79-78_157 +13

Siyanda Mwandla, South Africa 75-82_157 +13

Ruan De Smidt, South Africa 80-78_158 +14

Makhetha Mazibuko, South Africa 77-81_158 +14

Clinton Grobler, South Africa 78-81_159 +15

Leon Visser, South Africa 82-78_160 +16

a-Samuel Simpson, South Africa 78-72_160 +16

Thabiso Ngcobo, South Africa 86-75_161 +17

Christopher Cannon, England 79-84_163 +19

Adriel Poonan, South Africa 84-83_167 +23

Romano Saincic, South Africa 90-80_170 +26

Withdrew or Retired

Kyle De Beer, South Africa

Merrick Bremner, South Africa

David Howell, England

