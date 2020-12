European Tour Golf in Dubai Championship Scores

Wednesday At Jumeirah Golf Estates Dubai, UAE Purse: $1.2 million Yardage: 7,480; Par: 72 First Round Andy Sullivan, England 61-66_127…

Wednesday At Jumeirah Golf Estates Dubai, UAE Purse: $1.2 million Yardage: 7,480; Par: 72 First Round

Andy Sullivan, England 61-66_127

Matt Wallace, England 63-67_130

Ross Fisher, England 63-67_130

Max Schmitt, Germany 68-64_132

Antoine Rozner, France 63-69_132

Craig Howie, Scotland 64-68_132

John Axelsen, Denmark 66-67_133

Oscar Lengden, Sweden 64-69_133

Lorenzo Scalise, Italy 65-68_133

Renato Paratore, Italy 68-65_133

Thorbjørn Olesen, Denmark 69-64_133

Steven Brown, England 70-63_133

Rikard Karlberg, Sweden 65-69_134

Sean Crocker, United States 68-66_134

Danny Willett, England 67-67_134

Robert Macintyre, Scotland 66-68_134

Marc Warren, Scotland 64-70_134

Grant Forrest, Scotland 66-68_134

Niklas Lemke, Sweden 66-68_134

Francesco Laporta, Italy 65-69_134

Mike Lorenzo-Vera, France 69-66_135

Bernd Ritthammer, Germany 68-67_135

Joakim Lagergren, Sweden 67-68_135

Thomas Pieters, Belgium 67-68_135

Mikko Korhonen, Finland 66-69_135

Bernd Wiesberger, Austria 70-66_136

Adrian Otaegui, Spain 68-68_136

Callum Shinkwin, England 68-68_136

Paul Waring, England 68-68_136

Damien Perrier, France 67-69_136

Jazz Janewattananond, Thailand 66-70_136

Tapio Pulkkanen, Finland 67-69_136

Sebastian Soderberg, Sweden 67-69_136

Ben Evans, England 71-66_137

Martin Kaymer, Germany 66-71_137

Emilio Cuartero Blanco, Spain 69-68_137

Marcus Armitage, England 68-69_137

Jack Senior, England 68-69_137

Jordan Smith, England 69-68_137

Jorge Campillo, Spain 66-71_137

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-67_137

Romain Wattel, France 71-66_137

Clement Sordet, France 68-70_138

Sami Valimaki, Finland 70-68_138

Hurly Long, Germany 70-68_138

Jens Fahrbring, Sweden 68-70_138

David Horsey, England 71-67_138

Niall Kearney, Ireland 71-67_138

Wil Besseling, Netherlands 73-65_138

Eddie Pepperell, England 69-69_138

Sam Horsfield, England 68-70_138

Joel Stalter, France 70-68_138

Stephen Gallacher, Scotland 69-69_138

Alexander Knappe, Germany 70-68_138

Pep Angles, Spain 65-73_138

Haotong Li, China 67-72_139

Jordan Wrisdale, England 72-67_139

Aaron Rai, England 70-69_139

M.J. Keyser, South Africa 70-69_139

Nicolas Colsaerts, Belgium 72-67_139

James Morrison, England 67-72_139

Robert Rock, England 70-70_140

Thomas Detry, Belgium 68-72_140

Steven Tiley, England 69-71_140

Ewen Ferguson, Scotland 72-69_141

Robin Sciot-Siegrist, France 69-72_141

Euan Walker, Scotland 71-70_141

Marcus Kinhult, Sweden 69-72_141

Andrew Wilson, England 74-67_141

Pedro Oriol, Spain 73-68_141

Matthew Jordan, England 73-68_141

Matthew Baldwin, England 71-70_141

Missed Cut

Nicholas Fung, Malaysia 71-71_142

Soren Kjeldsen, Denmark 72-70_142

Maximilian Kieffer, Germany 75-67_142

Shiv Kapur, India 72-70_142

Alexander Bjork, Sweden 70-72_142

Niklas Norgaard Moller, Denmark 73-69_142

Alejandro Canizares, Spain 70-73_143

Oliver Fisher, England 72-71_143

Gary Stal, France 69-74_143

Benjamin Hebert, France 73-70_143

Alexander Levy, France 72-71_143

Jeff Winther, Denmark 72-71_143

Dave Coupland, England 70-73_143

Sebastian Heisele, Germany 70-73_143

Daniel Gavins, England 73-70_143

Fabrizio Zanotti, Paraguay 74-70_144

Rasmus Hojgaard, Denmark 73-71_144

Guido Migliozzi, Italy 72-72_144

Marcel Schneider, Germany 72-72_144

Gavin Green, Malaysia 74-70_144

Lucas Bjerregaard, Denmark 70-75_145

Lee Slattery, England 75-70_145

Robin Petersson, Sweden 70-75_145

Daniel Young, Scotland 72-73_145

Kalle Samooja, Finland 73-72_145

Jean-Baptiste Gonnet, France 73-73_146

Scott Hend, Austria 75-71_146

Raphael Jacquelin, France 75-71_146

Nino Bertasio, Italy 73-74_147

Adri Arnaus, Spain 73-75_148

Liam Johnston, Scotland 73-75_148

Abou El Ela Issa, Egypt 78-73_151

Gavin Moynihan, Ireland 77-74_151

Chris Wood, England 77-75_152

Ahmed Skaik, United Arab Emirates 76-77_153

