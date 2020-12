European Tour Golf in Dubai Championship Par Scores

Friday At Jumeirah Golf Estates Dubai, UAE Purse: $1.2 million Yardage: 7,480; Par: 72 Third Round Andy Sullivan, England 61-66-68_195 -21…

Friday At Jumeirah Golf Estates Dubai, UAE Purse: $1.2 million Yardage: 7,480; Par: 72 Third Round

Andy Sullivan, England 61-66-68_195 -21

Matt Wallace, England 63-67-67_197 -19

Ross Fisher, England 63-67-68_198 -18

Renato Paratore, Italy 68-65-65_198 -18

Antoine Rozner, France 63-69-67_199 -17

Francesco Laporta, Italy 65-69-65_199 -17

Max Schmitt, Germany 68-64-68_200 -16

Oscar Lengden, Sweden 64-69-67_200 -16

Niklas Lemke, Sweden 66-68-66_200 -16

Mike Lorenzo-Vera, France 69-66-65_200 -16

Robert Macintyre, Scotland 66-68-66_200 -16

Thorbjørn Olesen, Denmark 69-64-69_202 -14

Steven Brown, England 70-63+69_202 -14

Craig Howie, Scotland 64-68-70_202 -14

Joakim Lagergren, Sweden 67-68-67_202 -14

Marc Warren, Scotland 64-70-68_202 -14

Sean Crocker, United States 68-66-68_202 -14

Bernd Wiesberger, Austria 70-66-66_202 -14

Sami Valimaki, Finland 70-68-65_203 -13

Thomas Pieters, Belgium 67-68-68_203 -13

Grant Forrest, Scotland 66-68-70_204 -12

John Axelsen, Denmark 66-67-71_204 -12

Lorenzo Scalise, Italy 65-68-71_204 -12

Stephen Gallacher, Scotland 69-69-66_204 -12

Niall Kearney, Ireland 71-67-66_204 -12

Sebastian Soderberg, Sweden 67-69-68_204 -12

Clement Sordet, France 68-70-66_204 -12

Rikard Karlberg, Sweden 65-69-71_205 -11

Bernd Ritthammer, Germany 68-67-70_205 -11

Jordan Smith, England 69-68-68_205 -11

Adrian Otaegui, Spain 68-68-69_205 -11

Mikko Korhonen, Finland 66-69-71_206 -10

Aaron Rai, England 70-69-67_206 -10

Alexander Knappe, Germany 70-68-68_206 -10

James Morrison, England 67-72-67_206 -10

Thomas Detry, Belgium 68-72-66_206 -10

Martin Kaymer, Germany 66-71-69_206 -10

David Horsey, England 71-67-68_206 -10

Callum Shinkwin, England 68-68-71_207 -9

Danny Willett, England 67-67-73_207 -9

Jorge Campillo, Spain 66-71-70_207 -9

Hurly Long, Germany 70-68-69_207 -9

Haotong Li, China 67-72-68_207 -9

Damien Perrier, France 67-69-72_208 -8

Marcus Armitage, England 68-69-71_208 -8

Paul Waring, England 68-68-72_208 -8

Sam Horsfield, England 68-70-70_208 -8

Jazz Janewattananond, Thailand 66-70-72_208 -8

Robert Rock, England 70-70-68_208 -8

Joel Stalter, France 70-68-70_208 -8

Matthew Baldwin, England 71-70-67_208 -8

Jack Senior, England 68-69-72_209 -7

Tapio Pulkkanen, Finland 67-69-73_209 -7

Romain Wattel, France 71-66-72_209 -7

Wil Besseling, Netherlands 73-65-71_209 -7

Eddie Pepperell, England 69-69-71_209 -7

Jens Fahrbring, Sweden 68-70-71_209 -7

Pep Angles, Spain 65-73-71_209 -7

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-67-73_210 -6

Emilio Cuartero Blanco, Spain 69-68-73_210 -6

Steven Tiley, England 69-71-70_210 -6

Nicolas Colsaerts, Belgium 72-67-71_210 -6

Robin Sciot-Siegrist, France 69-72-69_210 -6

Matthew Jordan, England 73-68-69_210 -6

Euan Walker, Scotland 71-70-70_211 -5

Andrew Wilson, England 74-67-40_211 -5

M.J. Keyser, South Africa 70-69-73_212 -4

Marcus Kinhult, Sweden 69-72-71_212 -4

Jordan Wrisdale, England 72-67-74_213 -3

Ben Evans, England 71-66-77_214 -2

Ewen Ferguson, Scotland 72-69-73_214 -2

Pedro Oriol, Spain 73-68-76_217 +1

