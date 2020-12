European Tour Golf DP World Tour Championship Par Scores

Thursday At Jumeirah Golf Estates Dubai, UAE Purse: $1.2 million Yardage: 7,675; Par: 72 First Round Victor Perez, France 35-32_67 -5…

Thursday At Jumeirah Golf Estates Dubai, UAE Purse: $1.2 million Yardage: 7,675; Par: 72 First Round

Victor Perez, France 35-32_67 -5

Matthew Fitzpatrick, England 36-32_68 -4

Erik Van Rooyen, South Africa 34-34_68 -4

Robert Macintyre, Scotland 32-36_68 -4

Tommy Fleetwood, England 34-35_69 -3

Tyrrel Hatton, England 36-33_69 -3

Martin Kaymer, Germany 36-33_69 -3

Sami Valimaki, Finland 35-34_69 -3

Patrick Reed, United States 35-35_70 -2

Henrik Stenson, Sweden 35-35_70 -2

Lee Westwood, England 34-36_70 -2

Jazz Janewattananond, Thailand 33-37_70 -2

Gavin Green, Malaysia 33-37_70 -2

Callum Shinkwin, England 33-37_70 -2

Sean Crocker, United States 36-34_70 -2

Jamie Donaldson, Wales 35-35_70 -2

Garrick Higgo, South Africa 34-36_70 -2

Christiaan Bezuidenhout, South Africa 34-37_71 -1

Viktor Hovland, Norway 35-36_71 -1

Andy Sullivan, England 36-35_71 -1

Thomas Pieters, Belgium 36-35_71 -1

George Coetzee, South Africa 35-36_71 -1

Laurie Canter, England 34-37_71 -1

Adri Arnaus, Spain 35-36_71 -1

Joost Luiten, Netherlands 34-37_71 -1

Collin Morikawa, United States 36-36_72 E

Danny Willett, England 36-36_72 E

Aaron Rai, England 36-36_72 E

Jorge Campillo, Spain 36-36_72 E

Matt Wallace, England 37-35_72 E

Branden Grace, South Africa 37-35_72 E

Masahiro Kawamura, Japan 36-36_72 E

Marc Warren, Scotland 36-36_72 E

Wil Besseling, Netherlands 36-36_72 E

Shaun Norris, South Africa 40-32_72 E

Pablo Larrazabal, Spain 35-38_73 +1

Graeme Mcdowell, Northern Ireland 38-35_73 +1

Robert Rock, England 37-36_73 +1

Brandon Stone, South Africa 36-37_73 +1

Ross Fisher, England 35-38_73 +1

Marcus Armitage, England 34-39_73 +1

Connor Syme, Scotland 36-37_73 +1

Thomas Detry, Belgium 40-34_74 +2

Ian Poulter, England 37-37_74 +2

Joachim B. Hansen, Denmark 37-37_74 +2

Kalle Samooja, Finland 36-38_74 +2

Jordan Smith, England 37-37_74 +2

Matthieu Pavon, France 39-35_74 +2

Scott Jamieson, Scotland 39-35_74 +2

Sungjae Im, Korea 39-36_75 +3

Renato Paratore, Italy 38-37_75 +3

Adrian Otaegui, Spain 37-38_75 +3

Antoine Rozner, France 38-37_75 +3

Benjamin Hebert, France 37-38_75 +3

John Catlin, United States 37-38_75 +3

Grant Forrest, Scotland 39-36_75 +3

Rasmus Hojgaard, Denmark 39-37_76 +4

Dean Burmester, South Africa 38-38_76 +4

Marcus Kinhult, Sweden 36-40_76 +4

Bernd Wiesberger, Austria 38-38_76 +4

Justin Harding, South Africa 39-38_77 +5

Sam Horsfield, England 39-38_77 +5

Eddie Pepperell, England 40-38_78 +6

Tom Lewis, England 38-40_78 +6

Wilco Nienaber, South Africa 41-38_79 +7

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.