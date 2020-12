Women’s College Basketball Scores

Sunday, Nov. 29 EAST Army 67, Iona 52 Boston College 90, UMass 82, OT Pittsburgh 71, Hofstra 58 Providence 67,…

Sunday, Nov. 29

EAST

Army 67, Iona 52

Boston College 90, UMass 82, OT

Pittsburgh 71, Hofstra 58

Providence 67, Bryant 40

Syracuse 50, Stony Brook 39

Villanova 63, Quinnipiac 60

SOUTH

Alabama 88, Houston 66

Appalachian St. 70, UNC-Asheville 60

Coll. of Charleston 69, Wofford 61

Duke 83, W. Carolina 56

East Carolina 54, Virginia 51

Florida Gulf Coast 84, Davidson 61

George Mason 72, Navy 68

Georgia 75, Georgia Tech 69, OT

Kentucky 70, Belmont 50

Louisville 101, E. Kentucky 58

Maryland 115, Arkansas 96

Mississippi St. 88, Jackson St. 58

NC State 108, NC Central 70

Norfolk St. 96, Salem International 66

North Carolina 95, High Point 70

Wake Forest 68, Missouri St. 59

MIDWEST

Bowling Green 70, Valparaiso 60

Ill.-Chicago 66, E. Michigan 62

Indiana St. 84, Detroit 79

Kansas 85, Texas A&M-CC 43

Kansas St. 66, Southern U. 51

Marquette 90, North Dakota 82

Notre Dame 88, Miami (Ohio) 68

Ohio St. 82, Duquesne 47

Purdue 80, North Alabama 69

Toledo 71, Oakland 59

Wisconsin 73, W. Illinois 66

SOUTHWEST

Abilene Christian 91, Midwestern State 48

Oklahoma St. 73, Oral Roberts 54

Texas 106, North Texas 69

FAR WEST

Arizona 76, N. Arizona 63

Nebraska-Omaha 66, N. Colorado 64

South Carolina 79, Gonzaga 72

Texas A&M International 60, Weber St. 46

___

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.