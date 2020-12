Women’s College Basketball Scores

Saturday, Nov. 28 EAST Drexel 62, Rider 49 George Washington 55, Old Dominion 37 Providence 76, Rhode Island 50 St.…

Saturday, Nov. 28

EAST

Drexel 62, Rider 49

George Washington 55, Old Dominion 37

Providence 76, Rhode Island 50

St. John’s 70, Fairleigh Dickinson 44

SOUTH

Alabama A&M 80, Troy 69

Arkansas 86, Florida Gulf Coast 80

Auburn 66, Samford 64

Austin Peay 90, Trevecca Nazarene 76

Campbell 70, UNC-Wilmington 57

Coastal Carolina 88, SC State 56

ETSU 62, Longwood 56

Georgia Southern 76, Augusta (GA) 63

Mercer 81, Tennessee St. 61

Miami 81, North Florida 39

Missouri St. 81, Maryland 72

New Orleans 67, Texas State 64

North Carolina 96, UNC-Greensboro 35

South Florida 84, Jacksonville 46

Tennessee 87, W. Kentucky 47

Virginia Tech 81, Liberty 66

Wake Forest 85, Davidson 77

West Virginia 62, LSU 42

MIDWEST

Green Bay 69, Drake 61

Loyola of Chicago 70, Chicago St. 57

Milwaukee 65, Bradley 60

N. Iowa 55, Creighton 52

S. Dakota St. 76, Iowa St. 69

South Carolina 81, South Dakota 71

Texas A&M 93, DePaul 91

SOUTHWEST

Rice 66, UALR 54

Sam Houston St. 86, Central Baptist College 62

TCU 65, Cent. Arkansas 48

Texas Tech 68, Houston Baptist 51

UTEP 67, Incarnate Word 63

FAR WEST

California Baptist 72, UC Irvine 55

Colorado 88, Air Force 46

Colorado St. 96, Colorado Christian 54

Fresno St. 99, Lamar 49

Idaho St. 85, Utah St. 61

Nevada 66, William Jessup 65

Oregon 116, Seattle 51

Stephen F. Austin 71, VCU 66

Washington 77, BYU 48

OTHER

Tarleton State 76, Howard Payne 50

___

