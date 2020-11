Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Nov. 25 EAST Boston College 80, New Hampshire 44 Delaware 111, Salem International 54 Fordham 62, Stony Brook 58…

Wednesday, Nov. 25

EAST

Boston College 80, New Hampshire 44

Delaware 111, Salem International 54

Fordham 62, Stony Brook 58

George Washington 53, Lincoln (PA) 38

Hofstra 81, Army 78

Penn St. 84, Coppin St. 45

Pittsburgh 72, George Mason 57

Quinnipiac 71, Providence 65

Towson 89, East Carolina 81

UMass 82, Bryant 54

Villanova 70, Rider 37

SOUTH

Alabama 83, Samford 68

Appalachian St. 74, Charlotte 68

Austin Peay 88, North Alabama 78

Charleston Southern 79, Columbia International 52

Clemson 83, Furman 43

Dayton 71, Morehead St. 57

Duke 94, Longwood 64

Elon 88, Gardner-Webb 60

Florida 90, Grambling St. 47

Florida Gulf Coast 86, Florida Memorial 40

Georgia 83, Mercer 64

Georgia Tech 62, Georgia St. 38

Jacksonville St. 70, Georgia Southern 58

James Madison 69, Mount St. Mary’s 55

Kentucky 86, Murray St. 60

Miami 74, Jacksonville 58

Morgan St. 67, UMBC 58

NC Central 70, Campbell 65, 2OT

NC State 93, North Florida 65

North Carolina 90, Radford 61

SE Louisiana 99, Alcorn St. 65

South Alabama 70, Mobile 40

South Carolina 119, Coll. of Charleston 38

UAB 80, Edward Waters 57

UCF 60, Virginia 34

UNC-Asheville 70, W. Carolina 59

UNC-Wilmington 67, Norfolk St. 47

Virginia Tech 85, Richmond 64

Wofford 65, Winthrop 50

MIDWEST

Bradley 84, UMKC 70

Cincinnati 73, N. Kentucky 67, OT

Drake 75, Creighton 62

E. Illinois 82, Ill.-Chicago 71

E. Michigan 65, S. Illinois 52

IUPUI 85, N. Illinois 61

Indiana 100, E. Kentucky 51

Iowa St. 69, Nebraska-Omaha 43

Louisville 74, SE Missouri 53

Michigan 93, Cent. Michigan 75

Ohio 76, Liberty 72

SIU-Edwardsville 66, Fort Wayne 50

Xavier 81, Detroit 73

SOUTHWEST

Arkansas 96, Oral Roberts 49

Houston 97, Oklahoma 85

Rice 83, Houston Baptist 54

TCU 84, Incarnate Word 59

Texas 90, SMU 51

Texas A&M 77, Lamar 61

Texas A&M International 89, Texas A&M-CC 76

Texas Tech 89, Rio Grande 56

Texas-Arlington 74, Texas A&M-Commerce 45

UTEP 80, New Mexico St. 76, OT

UTSA 80, Sul Ross State University 37

FAR WEST

California Baptist 90, Fresno Pacific 39

N. Arizona 79, UNLV 75

Portland 82, Seattle 70

Southern Cal 85, Loyola Marymount 55

Stanford 108, Cal Poly 40

UC Davis 82, San Francisco 75

Utah St. 81, Montana 74

