PGA Tour Vivint Houston Open Par Scores

Sunday At Memorial Park Golf Course Houston, Texas Purse: $7 million Yardage: 7,432; Par: 72 Final Round

Carlos Ortiz (500), $1,260,000 67-68-67-65_267 -13

Dustin Johnson (245), $623,000 72-66-66-65_269 -11

Hideki Matsuyama (245), $623,000 70-70-66-63_269 -11

Talor Gooch (135), $343,000 68-69-71-63_271 -9

Brooks Koepka (105), $270,375 72-70-65-65_272 -8

Sepp Straka (105), $270,375 68-69-66-69_272 -8

Sam Burns (83), $212,625 68-65-68-72_273 -7

Jason Day (83), $212,625 67-68-67-71_273 -7

Tyrrell Hatton (83), $212,625 71-70-67-65_273 -7

Mackenzie Hughes (83), $212,625 70-72-68-63_273 -7

Patton Kizzire (63), $155,750 69-67-70-68_274 -6

Adam Long (63), $155,750 68-70-69-67_274 -6

Shane Lowry (63), $155,750 69-69-68-68_274 -6

Aaron Wise (63), $155,750 70-66-69-69_274 -6

Viktor Hovland (51), $113,750 70-69-68-68_275 -5

Russell Knox (51), $113,750 69-71-67-68_275 -5

Francesco Molinari (51), $113,750 70-68-71-66_275 -5

Michael Thompson (51), $113,750 67-72-67-69_275 -5

Harold Varner III (51), $113,750 67-71-72-65_275 -5

Maverick McNealy (42), $82,600 71-71-67-67_276 -4

J.T. Poston (42), $82,600 70-67-70-69_276 -4

Dawie van der Walt, $82,600 70-66-69-71_276 -4

Erik van Rooyen (42), $82,600 71-69-69-67_276 -4

Scott Brown (34), $58,450 69-68-72-68_277 -3

Corey Conners (34), $58,450 69-67-73-68_277 -3

Austin Cook (34), $58,450 71-72-68-66_277 -3

Tony Finau (34), $58,450 69-69-68-71_277 -3

Brian Harman (34), $58,450 71-69-72-65_277 -3

Russell Henley (28), $47,950 69-72-69-68_278 -2

Charley Hoffman (28), $47,950 71-69-71-67_278 -2

Cameron Tringale (28), $47,950 70-70-69-69_278 -2

Padraig Harrington (22), $39,083 71-68-71-69_279 -1

Scott Piercy (22), $39,083 68-74-69-68_279 -1

Fabian Gomez (22), $39,083 70-69-69-71_279 -1

Troy Merritt (22), $39,083 74-68-69-68_279 -1

Scottie Scheffler (22), $39,083 67-75-72-65_279 -1

Adam Scott (22), $39,083 68-69-74-68_279 -1

Erik Barnes, $29,750 71-72-73-64_280 E

Will Gordon (16), $29,750 76-67-65-72_280 E

Justin Harding, $29,750 72-68-72-68_280 E

Satoshi Kodaira (16), $29,750 70-69-72-69_280 E

Nate Lashley (16), $29,750 73-68-69-70_280 E

Denny McCarthy (16), $29,750 69-72-69-70_280 E

Chris Kirk (11), $22,750 73-68-74-66_281 +1

Graeme McDowell (11), $22,750 69-73-69-70_281 +1

Brandt Snedeker (11), $22,750 65-71-76-69_281 +1

Jhonattan Vegas (11), $22,750 73-70-68-70_281 +1

Max Homa (9), $19,040 74-68-69-71_282 +2

John Huh (9), $19,040 73-69-69-71_282 +2

Greg Chalmers (7), $16,888 68-73-72-70_283 +3

Brice Garnett (7), $16,888 74-68-72-69_283 +3

James Hahn (7), $16,888 71-71-73-68_283 +3

Mark Hubbard (7), $16,888 69-71-72-71_283 +3

Sungjae Im (7), $16,888 74-69-73-67_283 +3

Zach Johnson (7), $16,888 73-70-69-71_283 +3

Isaiah Salinda, $16,888 71-69-75-68_283 +3

Brian Stuard (7), $16,888 73-69-69-72_283 +3

Lanto Griffin (5), $15,890 72-71-71-70_284 +4

Kramer Hickok (5), $15,890 75-68-68-73_284 +4

C.T. Pan (5), $15,890 72-69-73-70_284 +4

Kevin Chappell (5), $15,540 70-71-72-72_285 +5

Doc Redman (5), $15,540 71-70-73-71_285 +5

Matt Jones (4), $15,330 69-72-77-68_286 +6

Jamie Lovemark (4), $15,120 73-69-70-75_287 +7

Kristoffer Ventura (4), $15,120 69-69-76-73_287 +7

Scott Harrington (4), $14,840 70-72-74-73_289 +9

Sean O’Hair (4), $14,840 71-69-75-74_289 +9

Cameron Davis (3), $14,630 67-76-77-75_295 +15

