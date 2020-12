European Tour Open Scores

Friday At The Leopard Creek Country Club Malelane, South Africa Purse: $1.8 million Yardage: 6,663; Par: 72 Partial Second Round…

Friday At The Leopard Creek Country Club Malelane, South Africa Purse: $1.8 million Yardage: 6,663; Par: 72 Partial Second Round (a-amateur)

Adrian Meronk, Poland 65-66_131

Joachim B. Hansen, Denmark 70-64_134

Richard Bland, England 67-67_134

Jayden Schaper, South Africa 69-67_136

Robin Roussel, France 65-71_136

Christiaan Bezuidenhout, South Africa 69-68_137

Scott Jamieson, Scotland 66-71_137

Adri Arnaus, Spain 70-67_137

Ockie Strydom, South Africa 68-70_138

Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 69-69_138

Christiaan Basson, South Africa 69-69_138

Oliver Wilson, England 69-69_138

Oliver Farr, Wales 70-68_138

Sean Crocker, United States 70-68_138

Wilco Nienaber, South Africa 71-68_139

James Kingston, South Africa 71-68_139

Daniel Van Tonder, South Africa 69-70_139

Pedro Figueiredo, Portugal 72-68_140

Julian Suri, United States 71-69_140

Calum Hill, Scotland 71-69_140

Jbe Kruger, South Africa 69-72_141

Joost Luiten, Netherlands 69-72_141

Matthias Schwab, Austria 70-71_141

Marcel Siem, Germany 69-72_141

Philip Eriksson, Sweden 74-67_141

Richard Mcevoy, England 71-70_141

Scott Vincent, Zimbabwe 72-70_142

MJ Viljoen, South Africa 73-69_142

Masahiro Kawamura, Japan 69-73_142

Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-71_142

Robert Macintyre, Scotland 72-70_142

Oliver Bekker, South Africa 73-69_142

Eddie Pepperell, England 71-71_142

David Horsey, England 69-73_142

Matthieu Pavon, France 73-69_142

Johannes Veerman, United States 71-71_142

Steve Surry, England 72-70_142

Matthew Jordan, England 69-73_142

Gavin Green, Malyasia 68-74_142

Marcus Armitage, England 71-71_142

Jaco Van Zyl, South Africa 70-72_142

Chris Wood, England 69-73_142

Alexander Levy, France 70-72_142

Dale Whitnell, England 70-72_142

Steven Brown, England 69-74_143

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-75_143

Ruan Conradie, South Africa 70-73_143

Hennie Du Plessis, South Africa 72-71_143

Wil Besseling, Netherlands 73-70_143

Darren Fichardt, South Africa 73-70_143

Dylan Naidoo, South Africa 74-69_143

Pablo Larrazábal, Spain 74-69_143

James Hart Du Preez, South Africa 69-74_143

Adrian Otaegui, Spain 75-68_143

Brandon Stone, South Africa 71-72_143

Anthony Michael, South Africa 76-68_144

Trevor Fisher Jnr, South Africa 73-71_144

Justin Walters, South Africa 72-72_144

Darius Van Driel, Netherlands 73-71_144

Cormac Sharvin, Northern Ireland 72-72_144

Jean-Paul Strydom, South Africa 73-71_144

Richard Sterne, South Africa 71-73_144

Rourke Van Der Spuy, South Africa 74-70_144

Martin Rohwer, South Africa 74-70_144

Matias Calderon, CHI 71-74_145

a-Casey Jarvis, South Africa 74-71_145

Alvaro Quiros, Spain 75-70_145

David Drysdale, Scotland 72-73_145

Jacques Blaauw, South Africa 69-76_145

George Coetzee, South Africa 73-72_145

Anton Karlsson, Sweden 73-72_145

Joël Stalter, France 76-69_145

Thriston Lawrence, South Africa 76-69_145

Jaco Ahlers, South Africa 73-72_145

Ruan Korb, South Africa 75-70_145

Keith Horne, South Africa 75-70_145

Lorenzo Gagli, Italy 74-71_145

Deon Germishuys, South Africa 73-72_145

Christopher Cannon, England 74-72_146

Michael G Palmer, South Africa 73-73_146

Shubhankar Sharma, India 73-73_146

Jake Redman, South Africa 76-70_146

Bryce Easton, South Africa 76-70_146

Jamie Donaldson, Wales 76-70_146

Daniel Greene, South Africa 70-76_146

Jake Roos, South Africa 74-72_146

Andrew Van Der Knaap, South Africa 77-70_147

JC Ritchie, South Africa 75-72_147

Garrick Higgo, South Africa 72-75_147

Julien Guerrier, France 72-75_147

Keenan Davidse, South Africa 74-73_147

Ross Mcgowan, England 76-71_147

David Law, Scotland 72-75_147

Jacques Kruyswijk, South Africa 71-76_147

Jack Senior, England 76-71_147

Connor Syme, Scotland 78-69_147

CJ Du Plessis, South Africa 74-74_148

Nacho Elvira, Spain 70-78_148

Riekus Nortje, South Africa 72-76_148

Dean Burmester, South Africa 76-72_148

Shaun Norris, South Africa 76-72_148

Jaco Prinsloo, South Africa 76-72_148

Neil Schietekat, South Africa 77-71_148

Jean Hugo, South Africa 76-72_148

Louis De Jager, South Africa 79-70_149

Zander Lombard, South Africa 73-76_149

Laurie Canter, England 74-75_149

Aaron Cockerill, Canada 76-73_149

Ricardo Santos, Portugal 75-74_149

Toby Tree, England 74-75_149

Musiwalo Nethunzwi, South Africa 79-70_149

Stefan Wears-Taylor, South Africa 77-72_149

Lars Van Meijel, Netherlands 71-78_149

Michael Hollick, South Africa 78-71_149

Scott Hend, Australia 74-76_150

Rhys Enoch, Wales 77-73_150

Anton Haig, South Africa 74-76_150

Sean Bradley, South Africa 72-78_150

Albert Venter, South Africa 75-75_150

Estiaan Conradie, South Africa 75-76_151

Stephen Ferreira, Portugal 74-77_151

Heinrich Bruiners, South Africa 77-74_151

Joel Sjöholm, Sweden 78-73_151

MJ Daffue, South Africa 76-76_152

Oliver Fisher, England 80-72_152

Tristen Strydom, South Africa 78-74_152

a-Joe Long, England 79-73_152

Carlos Pigem, Spain 76-77_153

Nicolai Højgaard, Denmark 73-80_153

Louis Albertse, South Africa 73-80_153

Lucas Bjerregaard, Denmark 77-76_153

Ben Stow, England 79-75_154

Gonzalo Fdez-Castaño, Spain 77-77_154

Ruan De Smidt, South Africa 83-71_154

Adrien Saddier, France 77-77_154

David Howell, England 76-79_155

JJ Senekal, South Africa 77-78_155

Luke Jerling, South Africa 77-78_155

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 79-77_156

Toto Thimba Jnr, South Africa 77-79_156

Jorge Campillo, Spain 80-76_156

Benjamin Poke, Denmark 76-80_156

Jack Harrison, England 76-80_156

Haydn Porteous, South Africa 77-79_156

a-Jake Bolton, England 79-77_156

Callum Mowat, South Africa 76-81_157

Hennie Otto, South Africa 75-83_158

Siyanda Mwandla, South Africa 83-76_159

Teaghan Gauche, South Africa 82-77_159

Thanda Mavundla, South Africa 81-79_160

Thomas Plumb, England 89-73_162

Merrick Bremner, South Africa 80-83_163

Andrea Pavan, Italy 87_WD

Alex Haindl, South Africa RET

Score at time of suspended play

SCORE THRU

Porteous, Garrick, -1 17

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.