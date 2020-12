European Tour Open Par Scores

Sunday At The Leopard Creek Country Club Malelane, South Africa Purse: $1.8 million Yardage: 6,663; Par: 72 Final Round Christiaan…

Sunday At The Leopard Creek Country Club Malelane, South Africa Purse: $1.8 million Yardage: 6,663; Par: 72 Final Round

Christiaan Bezuidenhout, South Africa 69-68-68-69_274 -14

Richard Bland, England 67-67-74-70_278 -10

Sean Crocker, United States 70-68-68-72_278 -10

Adrian Meronk, Poland 65-66-71-76_278 -10

Jayden Trey Schaper, South Africa 69-67-67-75_278 -10

Marcus Armitage, England 71-71-67-70_279 -9

Adri Arnaus, Spain 70-67-69-73_279 -9

Scott Jamieson, Scotland 66-71-72-70_279 -9

Alexander Levy, France 70-72-68-69_279 -9

Robert Macintyre, Scotland 72-70-70-67_279 -9

Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-71-68-70_280 -8

Wilco Nienaber, South Africa 71-68-72-70_281 -7

Wil Besseling, Netherlands 73-70-68-71_282 -6

Calum Hill, Scotland 71-69-67-75_282 -6

Matthias Schwab, Austria 70-71-68-73_282 -6

Oliver Wilson, England 69-68-73-70_282 -6

Pedro Figueiredo, Portugal 72-68-69-74_283 -5

Scott Vincent, Zimbabwe 72-70-71-70_283 -5

Dale Whitnell, England 70-72-71-70_283 -5

Oliver Farr, Wales 70-68-73-73_284 -4

Joachim B. Hansen, Denmark 70-64-73-77_284 -4

Adrian Otaegui, Spain 75-68-70-71_284 -4

Masahiro Kawamura, Japan 69-73-71-72_285 -3

Brandon Stone, South Africa 71-72-69-73_285 -3

Hennie DuPlessis, South Africa 72-71-71-72_286 -2

Matthew Jordan, England 69-73-72-72_286 -2

Richard Mcevoy, England 71-70-71-74_286 -2

Cormac Sharvin, Northern Ireland 72-72-68-74_286 -2

Johannes Veerman, United States 71-71-70-74_286 -2

Justin Walters, South Africa 72-72-72-70_286 -2

Oliver Bekker, South Africa 73-69-71-74_287 -1

David Horsey, England 69-73-72-73_287 -1

Joost Luiten, Netherlands 69-72-73-73_287 -1

Robin Roussel, France 65-71-73-78_287 -1

Christiaan Basson, South Africa 69-69-74-76_288 E

Jbe Kruger, South Africa 69-72-72-75_288 E

Marcel Siem, Germany 69-72-77-70_288 E

Julian Suri, United States 71-69-68-80_288 E

Philip Eriksson, Sweden 74-67-76-72_289 +1

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-75-72-74_289 +1

Pablo Larrazabal, Spain 74-69-74-72_289 +1

Daniel Van Tonder, South Africa 69-70-70-80_289 +1

Chris Wood, England 69-73-72-75_289 +1

James Kingston, South Africa 71-68-74-77_290 +2

Martin Rohwer, South Africa 74-70-75-71_290 +2

Darius Van Driel, Netherlands 73-71-73-73_290 +3

Gavin Green, Malaysia 68-74-73-76_291 +3

Anthony Michael, South Africa 76-68-69-78_291 +3

Garrick Porteous, England 71-72-77-71_291 +3

Richard Sterne, South Africa 71-73-72-75_291 +3

Steven Brown, England 69-74-75-74_292 +4

Steve Surry, England 72-70-72-78_292 +4

M.J. Viljoen, South Africa 73-69-74-76_292 +4

Jaco Van Zyl, South Africa 70-72-77-74_293 +5

Darren Fichardt, South Africa 73-70-74-77_294 +6

Rourke Van Der Spuy, South Africa 74-69-79-72_294 +6

James DuPreez, South Africa 69-74-73-79_295 +6

Matthieu Pavon, France 73-69-79-74_295 +7

Ockie Strydom, South Africa 68-70-78-76_295 +7

Trevor Fisher Jr., South Africa 73-71-75-78_297 +9

Dylan Naidoo, South Africa 74-69-71-83_297 +9

Jean-Paul Strydom, South Africa 73-71-76-77_297 +9

Ruan Conradie, South Africa 70-73-75-80_298 +10

Benjamin Follet-Smith, Zimbabwe 69-69-81-80_299 +11

Eddie Pepperell, England 71-71-79-81_299 +11

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.