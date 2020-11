European Tour Aphrodite Hills Cyprus Showdown Par Scores

Sunday At Aphrodite Hills Resort Paphos, Cyprus Purse: $1.2 million Yardage: 6,878; Par: 71 Final Round Johannes Veerman, United States…

Sunday At Aphrodite Hills Resort Paphos, Cyprus Purse: $1.2 million Yardage: 6,878; Par: 71 Final Round

Johannes Veerman, United States 67-64-64-67_262 -22

Robert Macintyre, Scotland 65-68-67-64_264 -20

Masahiro Kawamura, Japan 67-67-66-65_265 -19

Jorge Campillo, Spain 69-62-68-66_265 -19

Callum Shinkwin, England 68-65-66-67_266 -18

Alexander Levy, France 67-66-66-68_267 -17

Thomas Detry, Belgium 66-66-68-67_267 -17

Steven Brown, England 68-64-67-69_268 -16

James Morrison, England 68-63-66-71_268 -16

Louis De Jager, South Africa 68-65-66-69_268 -16

Bernd Ritthammer, Germany 70-65-65-69_269 -15

Matthew Jordan, England 68-68-64-69_269 -15

Jamie Donaldson, Wales 66-64-64-75_269 -14

Niklas Lemke, Sweden 70-66-66-69_271 -13

Sami Valimaki, Finland 66-66-67-73_272 -12

Marcus Armitage, England 68-68-66-70_272 -12

Gavin Green, Malaysia 70-66-68-68_272 -12

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 72-64-67-72_275 -9

Richard Bland, England 69-67-68-72_276 -8

