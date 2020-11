2020 CONCACAF Champions League Glance

The Associated Press

(Home teams listed first) All Times EST FIRST ROUND First Leg Tuesday, Feb. 18

Portmore (Jamaica) 1, Cruz Azul (Mexico) 2

Leon (Mexico) 2, Los Angeles (United States) 0

Motagua (Honduras) 1, Atlanta (United States) 1

Wednesday, Feb. 19

Alianza (El Salvador) 2, Tigres (Mexico) 1

Saprissa (Costa Rica) 2, Montreal (Canada) 2

Comunicaciones (Guatemala) 1, America (Mexico) 1

Thursday, Feb. 20

San Carlos (Costa Rica) 3, New York City (United States) 5

Olimpia (Honduras) 2, Seattle (United States) 2

Second Leg Tuesday, Feb. 25

Atlanta (United States) 3, Motagua (Honduras) 0, Atlanta advanced on 4-1 aggregate

Cruz Azul (Mexico) 4, Portmore (Jamaica) 0, Cruz Azul advanced on 6-1 aggregate

Wednesday, Feb. 26

New York City (United States) 1, San Carlos (Costa Rica) 0, New York City advanced on 6-3 aggregate

Montreal (Canada) 0, Saprissa (Costa Rica) 0, 2-2 aggregate; Montreal advanced on 2-0 away goals

Tigres (Mexico) 4, Alianza (El Salvador) 2, Tigres advanced on 5-4 aggregate

America (Mexico) 1 Comunicaciones (Guatemala) 1, 2-2 aggregate; America advanced on penalties 5-3

Thursday, Feb. 27

Los Angeles (United States) 3, Leon (Mexico) 0, Los Angeles advanced on 3-2 aggregate

Seattle (United States) 2, Olimpia (Honduras) 2, 4-4 aggregate; Olimpia advanced on penalties 4-2

QUARTERFINALS First Leg Tuesday, March 10

Montreal (Canada) 1, Olimpia (Honduras) 2

Wednesday, March 11

New York City (United States) 0, Tigres (Mexico) 1

America (Mexico) 3, Atlanta (United States) 0

Thursday, March 12

Los Angeles (United States) vs. Cruz Azul (Mexico) ppd.

Second Legs Tuesday, Dec. 15. and Wednesday, Dec. 16 At U.S. site TBA

Olimpia (Honduras) vs. Montreal (Canada)

Tigres (Mexico) vs. New York City (United States)

Atlanta (United States) vs. America (Mexico)

One Leg

Cruz Azul (Mexico) vs. Los Angeles (United States)

SEMIFINALS Saturday, Dec, 19 At U.S. site TBA

America-Atlanta winner vs. Los Angeles-Cruz Azul winner

Tigres-New York City winner vs. Olimpia-Montreal winner

FINAL Tuesday, Dec. 22 At U.S. site TBA

Semifinal winners

