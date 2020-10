World Series MVPs

2020_Corey Seager, Los Angeles (NL) 2019_Stephen Strasburg, Washington (NL) 2018_Steve Pearce, Boston (AL) 2017_George Springer, Houston (AL) 2016_Ben Zobrist, Chicago…

2020_Corey Seager, Los Angeles (NL)

2019_Stephen Strasburg, Washington (NL)

2018_Steve Pearce, Boston (AL)

2017_George Springer, Houston (AL)

2016_Ben Zobrist, Chicago (NL)

2015_Salvador Perez, Kansas City (AL)

2014_Madison Bumgarner, San Francisco (NL)

2013_David Ortiz, Boston (AL)

2012_Pablo Sandoval, San Francisco (NL)

2011_David Freese, St. Louis (NL)

2010_Edgar Renteria, San Francisco (NL)

2009_Hideki Matsui, New York (AL)

2008_Cole Hamels, Philadelphia (NL)

2007_Mike Lowell, Boston (AL)

2006_David Eckstein, St. Louis (NL)

2005_Jermaine Dye, Chicago (AL)

2004_Manny Ramirez, Boston (AL)

2003_Josh Beckett, Florida (NL)

2002_Troy Glaus, Anaheim (AL)

2001_Curt Schilling and Randy Johnson, Arizona (NL)

2000_Derek Jeter, New York (AL)

1999_Mariano Rivera, New York (AL)

1998_Scott Brosius, New York (AL)

1997_Livan Hernandez, Florida (NL)

1996_John Wetteland, New York (AL)

1995_Tom Glavine, Atlanta (NL)

1994_No Series.

1993_Paul Molitor, Toronto (AL)

1992_Pat Borders, Toronto (AL)

1991_Jack Morris, Minnesota (AL)

1990_Jose Rijo, Cincinnati (NL)

1989_Dave Stewart, Oakland (AL)

1988_Orel Hershiser, Los Angeles (NL)

1987_Frank Viola, Minnesota (AL)

1986_Ray Knight, New York (NL)

1985_Bret Saberhagen, Kansas City (AL)

1984_Alan Trammell, Detroit (AL)

1983_Rick Dempsey, Baltimore (AL)

1982_Darrell Porter, St. Louis (NL)

1981_Ron Cey, Pedro Guerrero and Steve Yeager, Los Angeles (NL)

1980_Mike Schmidt, Philadelphia (NL)

1979_Willie Stargell, Pittsburgh (NL)

1978_Bucky Dent, New York (AL)

1977_Reggie Jackson, New York (AL)

1976_Johnny Bench, Cincinnati (NL)

1975_Pete Rose, Cincinnati (NL)

1974_Rollie Fingers, Oakland (AL)

1973_Reggie Jackson, Oakland (AL)

1972_Gene Tenace, Oakland (AL)

1971_Roberto Clemente, Pittsburgh (NL)

1970_Brooks Robinson, Baltimore (AL)

1969_Donn Clendenon, New York (NL)

1968_Mickey Lolich, Detroit (AL)

1967_Bob Gibson, St. Louis (NL)

1966_Frank Robinson, Baltimore (AL)

1965_Sandy Koufax, Los Angeles (NL)

1964_Bob Gibson, St. Louis (NL)

1963_Sandy Koufax, Los Angeles (NL)

1962_Ralph Terry, New York (AL)

1961_Whitey Ford, New York (AL)

1960_Bobby Richardson, New York (AL)

1959_Larry Sherry, Los Angeles (NL)

1958_Bob Turley, New York (AL)

1957_Lew Burdette, Milwaukee (NL)

1956_Don Larsen, New York (AL)

1955_Johnny Podres, Brooklyn (NL)

