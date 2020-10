Rafael Nadal’s Grand Slam Finals Results

Record: 19-8 2005 French Open — def. Mariano Puerta, 6-7 (6), 6-3, 6-1, 7-5. 2006 French Open — def. Roger…

Record: 19-8

2005 French Open — def. Mariano Puerta, 6-7 (6), 6-3, 6-1, 7-5.

2006 French Open — def. Roger Federer, 1-6, 6-1, 6-4, 7-6 (4).

2006 Wimbledon — lost to Roger Federer, 6-0, 7-6 (5), 6-7 (2), 6-3.

2007 French Open — def. Roger Federer, 6-3, 4-6, 6-3, 6-4.

2007 Wimbledon — lost to Roger Federer, 7-6 (7), 4-6, 7-6 (3), 2-6, 6-2.

2008 French Open — def. Roger Federer, 6-1, 6-3, 6-0.

2008 Wimbledon — def. Roger Federer, 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (8), 9-7.

2009 Australian Open — def. Roger Federer, 7-5, 3-6, 7-6 (3), 3-6, 6-2.

2010 French Open — def. Robin Soderling, 6-4, 6-2, 6-4.

2010 Wimbledon — def. Tomas Berdych, 6-3, 7-5, 6-4.

2010 U.S. Open — def. Novak Djokovic, 6-4, 5-7, 6-4, 6-2.

2011 French Open — def. Roger Federer, 7-5, 7-6 (3), 5-7, 6-1.

2011 Wimbledon — lost to Novak Djokovic, 6-4, 6-1, 1-6, 6-3.

2011 U.S. Open — lost to Novak Djokovic, 6-2, 6-4, 6-7 (3), 6-1.

2012 Australian Open — lost to Novak Djokovic, 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5), 7-5.

2012 French Open — def. Novak Djokovic, 6-4, 6-3, 2-6, 7-5.

2013 French Open — def. David Ferrer, 6-3, 6-2, 6-3.

2013 U.S. Open — def. Novak Djokovic, 6-2, 3-6, 6-4, 6-1.

2014 Australian Open — lost to Stan Wawrinka, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

2014 French Open — def. Novak Djokovic, 3-6, 7-5, 6-2, 6-4.

2017 Australian Open — lost to Roger Federer, 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3.

2017 French Open — def. Stan Wawrinka, 6-2, 6-3, 6-1.

2017 U.S. Open — def. Kevin Anderson, 6-3, 6-3, 6-4.

2018 French Open — def. Dominic Thiem 6-4, 6-3, 6-2.

2019 Australian Open — lost to Novak Djokovic, 6-3, 6-2, 6-3.

2019 French Open — def. Dominic Thiem, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.

2019 U.S. Open — def. Daniil Medvedev, 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

2020_Rafael Nadal def. Novak Djokovic 6-0, 6-2, 7-5.

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.