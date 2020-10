Postseason 1-3 Comebacks

The Associated Press

Comebacks from 1-3 deficits in the postseason:

World Series

2016_Chicago (NL) 4, Cleveland (AL) 3

1985_Kansas City (AL) 4, St. Louis (NL) 3

1979_Pittsburgh (NL) 4, Baltimore (AL) 3

1968_Detroit (AL) 4, St. Louis (NL) 3

1958_New York (AL) 4, Milwaukee (NL) 3

1925_Pittsburgh (NL) 4, Washington (AL) 3

x-1903_Boston (AL) 5, Pittsburgh (NL) 3

x-best-of-9 series

___

American League Championship Series

2007_Boston 4, Cleveland 3

2004_Boston 4, N.Y. Yankees 3

1986_Boston 4, California 3

1985_Kansas City 4, Toronto 3

___

National League Championship Series

2020 — Los Angeles Dodgers 4, Atlanta 3

2012_San Francisco 4, St. Louis 3

2003_Florida 4, Chicago 3

1996_Atlanta 4, St. Louis 3

