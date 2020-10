PGA Tour ZOZO Championship Scores

Friday At Sherwood Country Club Thousand Oaks, Calif. Purse: $8 million Yardage: 7,027; Par: 72 Second Round Justin Thomas 65-65_130…

Friday At Sherwood Country Club Thousand Oaks, Calif. Purse: $8 million Yardage: 7,027; Par: 72 Second Round

Justin Thomas 65-65_130

Dylan Frittelli 66-65_131

Lanto Griffin 66-65_131

Patrick Cantlay 67-65_132

Scottie Scheffler 67-65_132

Abraham Ancer 67-66_133

Harris English 66-67_133

Bubba Watson 70-63_133

Tyrrell Hatton 65-68_133

Patrick Reed 70-63_133

Tony Finau 69-64_133

Kevin Kisner 66-67_133

Richy Werenski 72-61_133

Ryan Palmer 69-65_134

Matthew Fitzpatrick 69-65_134

Satoshi Kodaira 68-66_134

Webb Simpson 69-65_134

Brian Harman 66-68_134

Jason Kokrak 69-65_134

Sebastián Muñoz 64-70_134

Justin Rose 67-67_134

Kevin Na 70-65_135

Viktor Hovland 71-64_135

Jim Herman 70-65_135

Jon Rahm 68-67_135

Alex Noren 67-68_135

Collin Morikawa 71-65_136

Sungjae Im 68-68_136

Cameron Smith 67-69_136

Joaquin Niemann 70-66_136

Tyler Duncan 68-68_136

Corey Conners 69-67_136

Jordan Spieth 70-66_136

Andrew Landry 69-67_136

Mark Hubbard 67-70_137

Talor Gooch 74-63_137

Carlos Ortiz 72-65_137

Takumi Kanaya 70-67_137

Daniel Berger 69-68_137

Rikuya Hoshino 68-70_138

Cameron Champ 70-68_138

Nick Taylor 70-68_138

Tommy Fleetwood 70-68_138

Joel Dahmen 68-70_138

Brendon Todd 69-69_138

Rickie Fowler 71-67_138

Matthew Wolff 69-69_138

Jazz Janewattananond 73-66_139

Jason Day 68-71_139

Mackenzie Hughes 67-72_139

Matt Kuchar 70-69_139

Shugo Imahira 75-64_139

Billy Horschel 72-67_139

Ryo Ishikawa 73-66_139

Harry Higgs 73-66_139

Brad Kennedy 72-67_139

Russell Henley 68-72_140

Rory McIlroy 73-67_140

Gunn Charoenkul 73-67_140

Paul Casey 69-71_140

Tom Hoge 71-70_141

Shaun Norris 68-73_141

Kevin Streelman 74-67_141

Hideki Matsuyama 70-71_141

Xander Schauffele 69-72_141

Byeong Hun An 74-68_142

Adam Hadwin 75-67_142

Chan Kim 69-73_142

Tiger Woods 76-66_142

Brendan Steele 72-70_142

Marc Leishman 71-73_144

Phil Mickelson 72-74_146

Mikumu Horikawa 74-74_148

Danny Lee 72-76_148

Michael Thompson 76-73_149

Adam Long 77-72_149

Naoki Sekito 71-80_151

