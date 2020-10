PGA Tour CJ Cup Par Scores

Thursday At Shadow Creek Golf Course North Las Vegas, Nev. Purse: $9.75 million Yardage: 7,527; Par: 72 First Round Tyrrell…

Tyrrell Hatton 35-30_65 -7

Russell Henley 33-33_66 -6

Xander Schauffele 32-34_66 -6

Tyler Duncan 32-35_67 -5

Jon Rahm 33-34_67 -5

Joel Dahmen 35-33_68 -4

Ryan Palmer 35-33_68 -4

Kevin Streelman 32-36_68 -4

Cameron Smith 34-35_69 -3

Ian Poulter 35-34_69 -3

Si Woo Kim 36-33_69 -3

Abraham Ancer 36-33_69 -3

Matthew Fitzpatrick 32-37_69 -3

Talor Gooch 32-38_70 -2

Billy Horschel 36-34_70 -2

Jason Day 35-35_70 -2

Louis Oosthuizen 35-35_70 -2

Hideki Matsuyama 34-36_70 -2

Jason Kokrak 34-36_70 -2

Lanto Griffin 36-34_70 -2

Mark Hubbard 35-35_70 -2

Scottie Scheffler 35-36_71 -1

Andrew Landry 36-35_71 -1

Nick Taylor 35-36_71 -1

Daniel Berger 37-34_71 -1

Sebastián Muñoz 36-35_71 -1

Sergio Garcia 37-34_71 -1

Danny Lee 36-35_71 -1

Brian Harman 35-36_71 -1

Patrick Cantlay 37-34_71 -1

Collin Morikawa 33-38_71 -1

Harry Higgs 37-35_72 E

Joaquin Niemann 35-37_72 E

Carlos Ortiz 34-38_72 E

Justin Thomas 35-37_72 E

Shane Lowry 38-34_72 E

Brendan Steele 36-37_73 +1

Marc Leishman 35-38_73 +1

Sung Kang 37-36_73 +1

Rory McIlroy 38-35_73 +1

Robby Shelton 37-36_73 +1

Byeong Hun An 37-36_73 +1

Tom Hoge 36-37_73 +1

Gary Woodland 37-36_73 +1

Mackenzie Hughes 36-37_73 +1

Jordan Spieth 36-38_74 +2

Justin Rose 38-36_74 +2

Bubba Watson 37-37_74 +2

Richy Werenski 35-39_74 +2

Rickie Fowler 35-39_74 +2

Hanbyeol Kim 33-41_74 +2

Dylan Frittelli 38-36_74 +2

Cameron Champ 38-36_74 +2

Brooks Koepka 36-38_74 +2

Keegan Bradley 34-41_75 +3

Joohyung Kim 37-38_75 +3

Tae Hee Lee 36-39_75 +3

Paul Casey 37-38_75 +3

Michael Thompson 38-37_75 +3

Viktor Hovland 38-37_75 +3

Adam Hadwin 36-39_75 +3

Harris English 39-36_75 +3

Matt Kuchar 38-38_76 +4

Kevin Na 38-38_76 +4

Jaekyeong Lee 41-36_77 +5

Corey Conners 38-39_77 +5

Tommy Fleetwood 41-36_77 +5

Brendon Todd 39-38_77 +5

Alex Noren 38-39_77 +5

Kevin Kisner 40-37_77 +5

Seonghyeon Kim 37-40_77 +5

Adam Long 39-39_78 +6

Kyoung-Hoon Lee 38-40_78 +6

Jim Herman 40-38_78 +6

J.T. Poston 38-40_78 +6

Sungjae Im 39-39_78 +6

Jeongwoo Ham 36-43_79 +7

Matthew Wolff 43-37_80 +8

