NHRA Mopar Express Lane Spring-Nationals Pairings

Saturday At Houston Raceway Park Baytown, Texas Sunday’s first-round pairing based on results in qualifying, which ended Saturday. DNQs listed…

Saturday At Houston Raceway Park Baytown, Texas

Sunday’s first-round pairing based on results in qualifying, which ended Saturday. DNQs listed below pairings.

Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.672 seconds, 327.98 mph vs. Bye; 2. Tony Schumacher, 3.685, 330.07 vs. 15. Cameron Ferre, 10.492, 70.27; 3. Billy Torrence, 3.701, 327.74 vs. 14. Joe Morrison, 7.028, 89.62; 4. Antron Brown, 3.741, 326.87 vs. 13. Scott Palmer, 6.440, 99.46; 5. Doug Kalitta, 3.764, 269.78 vs. 12. Kebin Kinsley, 5.235, 132.11; 6. Leah Pruett, 3.767, 324.20 vs. 11. Lee Callaway, 4.131, 224.88; 7. Clay Millican, 3.802, 276.58 vs. 10. Doug Foley, 3.913, 301.87; 8. Shawn Langdon, 3.812, 269.67 vs. 9. Justin Ashley, 3.881, 256.99.

Funny Car

1. Jack Beckman, Dodge Charger, 3.884, 328.14 vs. 16. Ron Capps, Charger, 5.295, 136.44; 2. Matt Hagan, Charger, 3.907, 327.74 vs. 15. Dave Richards, Ford Mustang, 5.269, 169.85; 3. J.R. Todd, Toyota Camry, 3.923, 328.62 vs. 14. Terry Haddock, Mustang, 5.021, 150.48; 4. Bob Tasca III, Mustang, 3.928, 325.22 vs. 13. Paul Lee, Charger, 4.492, 190.59; 5. Alexis DeJoria, Camry, 3.958, 308.21 vs. 12. Tim Wilkerson, Mustang, 4.291, 225.71; 6. Tommy Johnson Jr., Charger, 3.973, 317.94 vs. 11. Jim Campbell, Charger, 4.120, 309.70; 7. Bobby Bode III, Mustang, 4.024, 259.51 vs. 10. Blake Alexander, Mustang, 4.077, 302.62; 8. Cruz Pedregon, Charger, 4.041, 298.47 vs. 9. Chad Green, Mustang, 4.062, 294.88. Did Not Qualify: 17. Todd Simpson, 7.606, 85.74.

Pro Stock

1. Alex Laughlin, Chevy Camaro, 6.506, 210.73 vs. 16. Fernando Cuadra, Ford Mustang, 6.605, 208.20; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.517, 212.23 vs. 15. Mason McGaha, Camaro, 6.593, 209.04; 3. Erica Enders, Camaro, 6.517, 211.36 vs. 14. Bruno Massel, Camaro, 6.578, 209.72; 4. Aaron Stanfield, Camaro, 6.520, 211.30 vs. 13. Kenny Delco, Camaro, 6.558, 210.50; 5. Deric Kramer, Camaro, 6.527, 210.70 vs. 12. Troy Coughlin Jr., Mustang, 6.546, 209.56; 6. Jeg Coughlin, Camaro, 6.528, 210.14 vs. 11. Matt Hartford, Camaro, 6.546, 209.82; 7. Jason Line, Camaro, 6.532, 211.79 vs. 10. Chris McGaha, Camaro, 6.541, 210.57; 8. Bo Butner, Camaro, 6.540, 211.23 vs. 9. Kyle Koretsky, Camaro, 6.540, 210.34. Did Not Qualify: 17. Val Smeland, 6.638, 209.07; 18. Alan Prusiensky, 6.664, 196.30; 19. Cristian Cuadra, 24.214, 29.40.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, EBR, 6.729, 199.88 vs. 16. Marc Ingwersen, EBR, broke; 2. Angelle Sampey, Harley-Davidson, 6.789, 198.88 vs. 15. David Barron, EBR, 15.035, 48.32; 3. Eddie Krawiec, Harley-Davidson, 6.799, 197.48 vs. 14. Michael Phillips, Suzuki, 7.655, 189.52; 4. Ryan Oehler, EBR, 6.808, 197.08 vs. 13. Kelly Clontz, Suzuki, 6.967, 191.43; 5. Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.811, 197.65 vs. 12. Chris Bostick, Suzuki, 6.958, 192.22; 6. Jerry Savoie, Suzuki, 6.836, 193.71 vs. 11. Steve Johnson, Suzuki, 6.935, 190.46; 7. Angie Smith, EBR, 6.842, 199.17 vs. 10. Hector Arana Jr, EBR, 6.919, 195.82; 8. John Hall, Suzuki, 6.875, 193.05 vs. 9. Scotty Pollacheck, EBR, 6.900, 197.36.

Pro Modified

1. Steve Jackson, Chevy Camaro, 5.659, 253.52 vs. 16. Alex Laughlin, Camaro, 6.144, 217.84; 2. Brandon Snider, Chevy Corvette, 5.660, 252.00 vs. 15. Justin Jones, Corvette, 5.956, 207.02; 3. Justin Bond, Camaro, 5.692, 248.20 vs. 14. Doug Winters, Chevy Chevelle, 5.846, 245.81; 4. Khalid alBalooshi, Camaro, 5.693, 253.66 vs. 13. Paul Daigrepont, Camaro, 5.841, 245.40; 5. Rickie Smith, Camaro, 5.710, 251.95 vs. 12. Mike Janis, Camaro, 5.777, 247.79; 6. Jonathan Gray, Camaro, 5.728, 252.05 vs. 11. Kris Thorne, Camaro, 5.776, 258.52; 7. Jim Whiteley, Corvette, 5.735, 247.25 vs. 10. Jeff Jones, Corvette, 5.764, 227.61; 8. Brandon Pesz, Camaro, 5.736, 249.12 vs. 9. Chad Green, Corvette, 5.739, 249.72. Did Not Qualify: 17. Clint Satterfield, 6.223, 199.17.

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.