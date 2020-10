NHRA Camping World Drag Racing Qualifying

Saturday At Texas Motorplex Ennis, Texas Sunday’s first-round pairings Top Fuel 1. Steve Torrence, 3.662 seconds, 327.51 mph vs. 14.…

Saturday At Texas Motorplex Ennis, Texas Sunday’s first-round pairings Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.662 seconds, 327.51 mph vs. 14. Cameron Ferre, 15.264, 42.67; 2. Justin Ashley, 3.687, 323.04 vs. 13. Lee Callaway, 7.044, 96.36; 3. Tony Schumacher, 3.700, 326.87 vs. 12. Joey Haas, 4.587, 166.70; 4. Shawn Langdon, 3.727, 317.49 vs. 11. Kebin Kinsley, 3.948, 303.78; 5. Leah Pruett, 3.732, 318.77 vs. 10. Scott Palmer, 3.862, 305.29; 6. Clay Millican, 3.741, 322.19 vs. 9. Billy Torrence, 3.768, 327.66; 7. Doug Kalitta, 3.761, 313.95 vs. 8. Antron Brown, 3.765, 323.50.

Funny Car

1. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.860, 328.54 vs. 16. Todd Simpson, Chevy Camaro, 8.528, 75.50; 2. Tommy Johnson Jr., Charger, 3.871, 315.34 vs. 15. Jim Campbell, Charger, 8.376, 79.50; 3. Tim Wilkerson, Ford Mustang, 3.885, 328.94 vs. 14. Jack Wyatt, Charger, 8.324, 80.32; 4. Ron Capps, Charger, 3.885, 326.79 vs. 13. Terry Haddock, Mustang, 6.009, 117.57; 5. Alexis DeJoria, Toyota Camry, 3.895, 325.85 vs. 12. Gary Densham, Mustang, 4.163, 247.20; 6. Jack Beckman, Charger, 3.917, 328.70 vs. 11. Cruz Pedregon, Charger, 4.027, 284.33; 7. Bob Tasca III, Mustang, 3.924, 326.71 vs. 10. Blake Alexander, Mustang, 3.969, 313.15; 8. J.R. Todd, Camry, 3.927, 327.27 vs. 9. Paul Lee, Charger, 3.931, 323.04.

Pro Stock

1. Deric Kramer, Chevy Camaro, 6.541, 210.37 vs. 16. Val Smeland, Camaro, 6.641, 207.56; 2. Alex Laughlin, Camaro, 6.544, 209.10 vs. 15. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.630, 208.94; 3. Jason Line, Camaro, 6.548, 210.80 vs. 14. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.629, 209.04; 4. Matt Hartford, Camaro, 6.552, 210.67 vs. 13. Chris McGaha, Camaro, 6.603, 208.49; 5. Bo Butner, Camaro, 6.552, 210.64 vs. 12. Kenny Delco, Camaro, 6.591, 208.84; 6. Aaron Stanfield, Camaro, 6.558, 209.75 vs. 11. Jeg Coughlin, Camaro, 6.571, 209.69; 7. Greg Anderson, Camaro, 6.559, 210.57 vs. 10. Kyle Koretsky, Camaro, 6.569, 210.80; 8. Erica Enders, Camaro, 6.564, 209.72 vs. 9. Troy Coughlin Jr., Mustang, 6.568, 209.17. Did Not Qualify: 17. Bruno Massel, 6.652, 207.24; 18. Fernando Cuadra, 6.678, 207.78; 19. Mason McGaha, 13.778, 63.33.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, EBR, 6.808, 200.71 vs. 16. Michael Phillips, Suzuki, 6.984, 192.00; 2. Angie Smith, EBR, 6.809, 200.89 vs. 15. John Hall, Suzuki, 6.974, 193.38; 3. Jerry Savoie, Suzuki, 6.828, 192.85 vs. 14. Marc Ingwersen, EBR, 6.969, 193.10; 4. Angelle Sampey, Harley-Davidson, 6.847, 199.05 vs. 13. Kelly Clontz, Suzuki, 6.949, 192.58; 5. Ryan Oehler, EBR, 6.854, 197.77 vs. 12. Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.949, 197.51; 6. Scotty Pollacheck, EBR, 6.864, 197.05 vs. 11. Cory Reed, EBR, 6.920, 195.36; 7. Eddie Krawiec, Harley-Davidson, 6.870, 197.08 vs. 10. Steve Johnson, Suzuki, 6.910, 191.87; 8. Joey Gladstone, EBR, 6.895, 195.17 vs. 9. Hector Arana Jr, EBR, 6.901, 196.30. Did Not Qualify: 17. Hector Arana, 6.994, 196.76; 18. Chris Bostick, 7.008, 190.16; 19. David Barron, 7.135, 188.60.

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.