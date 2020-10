NASCAR Gander Truck Series Clean Harbors 200 Lineup

Saturday, Oct. 17 At Kansas Speedway Kansas City, Kan. Lap length: 1.5 miles (Car number in parentheses) 1. (51) Chandler…

Saturday, Oct. 17 At Kansas Speedway Kansas City, Kan. Lap length: 1.5 miles (Car number in parentheses)

1. (51) Chandler Smith, Toyota.

2. (99) Ben Rhodes, Ford.

3. (23) Brett Moffitt, Chevrolet.

4. (2) Sheldon Creed, Chevrolet.

5. (88) Matt Crafton, Ford.

6. (98) Grant Enfinger, Ford.

7. (26) Tyler Ankrum, Chevrolet.

8. (16) Austin Hill, Toyota.

9. {21) Zane Smith, Chevrolet.

10. (4) Raphael Lessard, Toyota.

11. (45) Trevor Bayne, Chevrolet.

12. (19) Derek Kraus, Toyota.

13. (13) Johnny Sauter, Ford.

14. (18) Christian Eckes, Toyota.

15. (3) Jordan Anderson, Chevrolet.

16. (68) Clay Greenfield, Toyota.

17. (38) Todd Gilliland, Ford.

18. (22) Austin Wayne Self, Chevrolet.

19. (15) Tanner Gray, Ford.

20. (44) Colin Garrett, Chevrolet.

21. (40) Ryan Truex, Chevrolet.

22. (52) Timothy Peters, Toyota.

23. (02) Tate Fogleman, Chevrolet.

24. (30) Danny Bohn, Toyota.

25. (24) David Gravel, Chevrolet.

26. (6) Norm Benning, Chevrolet.

27. (10) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet.

28. (56) Tyler Hill, Chevrolet.

29. (00) Josh Reaume, Toyota.

30. (33) Josh Bilicki, Toyota.

31. (20) Spencer Boyd, Chevrolet.

32. (49) Tim Viens, Chevrolet.

33. (41) Dawson Cram, Chevrolet.

34. (17) Hailie Deegan, Ford.

35. (75) Parker Kligerman, Chevrolet.

36. (83) Ray Ciccarelli, Chevrolet.

