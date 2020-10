Most men’s Grand Slam tennis singles titles

20_Roger Federer (6 Australian, 1 French, 8 Wimbledon, 5 US) 20_Rafael Nadal (1 Australian, 13 French, 2 Wimbledon, 4 US)…

20_Roger Federer (6 Australian, 1 French, 8 Wimbledon, 5 US)

20_Rafael Nadal (1 Australian, 13 French, 2 Wimbledon, 4 US)

17_Novak Djokovic (8 Australian, 1 French, 5 Wimbledon, 3 US)

14_Pete Sampras (2 Australian, 7 Wimbledon, 5 US)

12_Roy Emerson (6 Australian, 2 French, 2 Wimbledon, 2 US)

11_Rod Laver (3 Australian, 2 French, 4 Wimbledon, 2 US)

11_Bjorn Borg (6 French, 5 Wimbledon)

10_Bill Tilden (3 Wimbledon, 7 US)

