LPGA Tour KPMG Championship Scores

Sunday At Aronimink Golf Club Newtown Square, Penn. Purse: $4.3 million Yardage: 6,831; Par: 70 Final Round

Sei Young Kim, $645,000 71-65-67-63_266

Inbee Park, $388,569 70-70-66-65_271

Nasa Hataoka, $249,967 72-69-68-64_273

Carlota Ciganda, $249,967 68-69-71-65_273

Anna Nordqvist, $175,511 69-68-68-71_276

Brooke M. Henderson, $143,599 71-69-65-72_277

Charley Hull, $112,752 70-71-69-69_279

Jennifer Kupcho, 112,752 72-65-71-71_279

Lauren Stephenson, $83,765 70-68-74-68_280

Brittany Lincicome, $83,765 67-72-72-69_280

Gaby Lopez, $83,765 68-72-68-72_280

Bianca Pagdanganan, $83,765 77-65-65-73_280

Ally McDonald, $63,820 71-71-70-69_281

Nanna Koerstz Madsen, $63,820 72-69-69-71_281

Kelly Tan, $63,820 67-71-72-71_281

Mina Harigae, $63,820 74-68-66-73_281

Sung Hyun Park, $55,313 71-71-69-71_282

Pernilla Lindberg, $49,015 69-76-70-68_283

Eun-Hee Ji, $49,015 71-72-70-70_283

Moriya Jutanugarn, $49,015 72-68-72-71_283

Ashleigh Buhai, $49,015 70-68-74-71_283

Lydia Ko, $49,015 68-70-74-71_283

Hannah Green, $39,175 79-66-72-67_284

Madelene Sagstrom, $39,175 72-71-72-69_284

Sophia Popov, $39,175 73-73-68-70_284

Matilda Castren, $39,175 69-77-68-70_284

Jasmine Suwannapura, $39,175 70-74-70-70_284

Jeong Eun Lee, $39,175 70-72-70-72_284

In Gee Chun, $39,175 72-67-71-74_284

Jenny Shin, $32,123 70-76-70-69_285

Mel Reid, $32,123 74-70-71-70_285

Lexi Thompson, $32,123 70-72-73-70_285

Stacy Lewis, $27,815 75-71-68-72_286

Yealimi Noh, $27,815 74-68-71-73_286

Jennifer Song, $27,815 72-68-73-73_286

Danielle Kang, $27,815 68-69-73-76_286

Robynn Ree, $22,216 71-71-76-69_287

Cristie Kerr, $22,216 71-74-72-70_287

Celine Boutier, $22,216 74-71-71-71_287

Ariya Jutanugarn, $22,216 73-72-70-72_287

Amy Olson, $22,216 71-70-74-72_287

Cydney Clanton, $22,216 68-74-72-73_287

Amy Yang, $22,216 69-72-72-74_287

Lindy Duncan, $17,763 72-72-76-68_288

Angela Stanford, $17,763 73-73-70-72_288

Angel Yin, $17,763 74-71-70-73_288

Jennifer Chang, $17,763 75-67-72-74_288

Xiyu Lin, $14,785 73-73-74-69_289

Chella Choi, $14,785 75-71-72-71_289

Elizabeth Szokol, $14,785 71-74-73-71_289

Alena Sharp, $14,785 71-73-73-72_289

Pornanong Phatlum, $14,785 73-70-74-72_289

Yui Kawamoto, $14,785 72-70-74-73_289

Katherine Kirk, $12,551 73-73-74-70_290

Sarah Schmelzel, $12,551 70-76-73-71_290

Maria Fassi, $12,551 73-72-74-71_290

Isi Gabsa, $12,551 70-75-69-76_290

Hinako Shibuno, $10,516 70-75-76-70_291

Minjee Lee, $10,516 73-71-77-70_291

Austin Ernst, $10,516 73-73-74-71_291

Hee Young Park, $10,516 76-69-73-73_291

Georgia Hall, $10,516 70-74-74-73_291

Jessica Korda, $10,516 73-71-73-74_291

Perrine Delacour, $10,516 74-71-71-75_291

Linnea Strom, $9,254 68-70-81-73_292

Mariah Stackhouse, $9,254 72-74-72-74_292

Haeji Kang, $9,254 73-72-73-74_292

Leona Maguire, $9,254 73-69-76-74_292

Alison Lee, $8,546 75-71-74-73_293

Anne van Dam, $8,546 73-73-71-76_293

Cheyenne Knight, $8,546 71-74-70-78_293

Laura Davies, $8,295 75-70-75-75_295

Haru Nomura, $8,189 74-72-72-80_298

Patty Tavatanakit, $8,084 72-73-76-78_299

