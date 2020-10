LPGA Tour Drive on Championship – Reynolds Lake Oconee Par Scores

Saturday At Great Waters Course Greensboro, Ga. Purse: $1.3 million Yardage: 6,664; Par: 72 Third Round Ally McDonald 66-68-69_203 -13 Bianca…

Ally McDonald 66-68-69_203 -13

Bianca Pagdanganan 68-67-69_204 -12

Danielle Kang 65-70-70_205 -11

Carlota Ciganda 73-65-68_206 -10

Katherine Kirk 72-65-70_207 -9

Mina Harigae 72-68-68_208 -8

Brittany Altomare 71-67-70_208 -8

Ariya Jutanugarn 67-69-72_208 -8

Lydia Ko 71-70-68_209 -7

Megan Khang 71-70-68_209 -7

Angel Yin 72-67-70_209 -7

Pernilla Lindberg 68-69-72_209 -7

Hannah Green 74-68-68_210 -6

Lindy Duncan 71-71-68_210 -6

Yealimi Noh 72-69-69_210 -6

Chella Choi 69-69-72_210 -6

Mel Reid 69-68-73_210 -6

Liz Nagel 73-73-65_211 -5

Sarah Schmelzel 72-71-68_211 -5

Gaby Lopez 70-71-70_211 -5

Jennifer Song 65-75-71_211 -5

Lindsey Weaver 67-72-72_211 -5

Matilda Castren 69-69-73_211 -5

Cristie Kerr 73-70-69_212 -4

Su Oh 71-72-69_212 -4

Brittany Lincicome 72-70-70_212 -4

Jennifer Kupcho 70-71-71_212 -4

Stacy Lewis 70-71-71_212 -4

Alena Sharp 70-69-73_212 -4

Lexi Thompson 71-74-68_213 -3

Mariah Stackhouse 70-75-68_213 -3

Maria Fassi 73-71-69_213 -3

Christina Kim 71-70-72_213 -3

Elizabeth Szokol 71-70-72_213 -3

Celine Boutier 69-70-74_213 -3

Austin Ernst 75-72-67_214 -2

Pornanong Phatlum 74-70-70_214 -2

Cheyenne Knight 72-72-70_214 -2

Lauren Coughlin 69-75-70_214 -2

Esther Lee 71-72-71_214 -2

Brittany Lang 71-70-73_214 -2

Robynn Ree 70-70-74_214 -2

Marissa Steen 68-72-74_214 -2

Haeji Kang 71-75-69_215 -1

Wichanee Meechai 73-72-70_215 -1

Stephanie Meadow 74-70-71_215 -1

Caroline Masson 71-73-71_215 -1

Andrea Lee 75-68-72_215 -1

Kelly Tan 70-71-74_215 -1

Perrine Delacour 69-70-76_215 -1

Yu Liu 76-69-71_216 E

Kristen Gillman 70-75-71_216 E

Xiyu Lin 74-69-73_216 E

Eun-Hee Ji 72-70-74_216 E

Gerina Piller 72-75-70_217 +1

Jenny Shin 71-76-70_217 +1

Jing Yan 75-70-72_217 +1

Daniela Darquea 72-73-72_217 +1

Moriya Jutanugarn 75-69-73_217 +1

Sophia Popov 72-71-74_217 +1

Azahara Munoz 75-72-71_218 +2

Haley Moore 71-75-72_218 +2

Annie Park 74-71-73_218 +2

Angela Stanford 72-72-74_218 +2

Patty Tavatanakit 72-71-75_218 +2

Minjee Lee 70-73-75_218 +2

Jessica Korda 74-67-77_218 +2

Leona Maguire 74-72-73_219 +3

Morgan Pressel 71-76-73_220 +4

Linnea Johansson 73-73-74_220 +4

Amy Olson 72-73-75_220 +4

Anne van Dam 74-70-76_220 +4

Julieta Granada 74-73-75_222 +6

Brianna Do 72-74-76_222 +6

Alana Uriell 71-76-76_223 +7

Ashleigh Buhai 72-74-77_223 +7

Yujeong Son 76-71-77_224 +8

Jiwon Jeon 72-75-78_225 +9

