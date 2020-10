Korn Ferry Tour – Savannah Golf Championship Scores

Saturday At The Landings Club Savannah, Ga. Purse: $600,000 Yardage: 7,094; Par: 72 Third Round Evan Harmeling 64-67-67_198 Kevin Dougherty…

Saturday At The Landings Club Savannah, Ga. Purse: $600,000 Yardage: 7,094; Par: 72 Third Round

Evan Harmeling 64-67-67_198

Kevin Dougherty 65-66-68_199

Eric Cole 69-64-67_200

Sangmoon Bae 65-68-67_200

Max Greyserman 67-65-68_200

Taylor Montgomery 66-68-67_201

Brett Coletta 66-66-69_201

John VanDerLaan 69-66-67_202

Chad Ramey 65-68-69_202

Curtis Thompson 68-67-68_203

Lee Hodges 68-67-68_203

David Skinns 66-69-68_203

Roberto Díaz 69-65-69_203

Zecheng Dou 66-67-70_203

Ben Martin 67-65-71_203

Kyle Jones 64-68-71_203

Austen Truslow 66-71-67_204

Rico Hoey 71-65-68_204

Harry Hall 69-66-69_204

Greyson Sigg 67-68-69_204

Erik Compton 68-67-69_204

Brady Schnell 68-66-70_204

Brandon Wu 68-66-70_204

Max McGreevy 65-68-71_204

George Cunningham 65-68-71_204

Brandon Harkins 71-67-67_205

Kyle Reifers 66-71-68_205

KK Limbhasut 68-69-68_205

Mickey DeMorat 64-72-69_205

J.T. Griffin 66-70-69_205

Whee Kim 69-66-70_205

Jared Wolfe 67-68-70_205

Michael Miller 68-67-70_205

Shad Tuten 67-66-72_205

Curtis Luck 67-65-73_205

Trey Mullinax 69-69-68_206

Brett Drewitt 71-67-68_206

Brian Campbell 69-67-70_206

Augusto Núñez 68-67-71_206

Ryan Ruffels 65-69-72_206

Scott Gutschewski 70-68-69_207

Grant Hirschman 67-71-69_207

Andy Pope 67-71-69_207

David Lipsky 70-68-69_207

Hayden Buckley 69-68-70_207

Andrew Dorn 63-73-71_207

Brad Hopfinger 67-69-71_207

Julián Etulain 70-62-75_207

Alex Chiarella 73-65-70_208

Ryan Blaum 68-70-70_208

Taylor Moore 68-69-71_208

Zach Wright 70-66-72_208

Austin Smotherman 66-69-73_208

Jake Knapp 64-70-74_208

David Lingmerth 67-67-74_208

Joey Garber 67-71-71_209

Dawie van der Walt 68-70-71_209

Charlie Saxon 69-68-72_209

Blayne Barber 66-71-72_209

Noah Norton 68-68-73_209

Chandler Blanchet 66-69-74_209

Ben Kohles 70-68-72_210

Daniel Miernicki 65-73-72_210

Cameron Young 72-66-72_210

Nick Hardy 70-68-72_210

Tyrone Van Aswegen 71-67-72_210

Nicholas Lindheim 71-66-73_210

Paul Barjon 66-68-76_210

Nick Voke 70-68-73_211

Alex Prugh 70-68-73_211

Wade Binfield 66-72-73_211

Jonathan Randolph 69-68-74_211

Seth Reeves 68-68-75_211

Marcelo Rozo 67-71-74_212

Brett Stegmaier 67-69-76_212

Nicholas Thompson 67-68-77_212

