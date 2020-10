Korn Ferry Tour Orange County National Championship Scores

Saturday At Prestonwood Country Club Winter Garden, Fla. Purse: $2.1 million Yardage: 7,108; Par: 72 Third Round Trey Mullinax 65-65-62—192…

Saturday At Prestonwood Country Club Winter Garden, Fla. Purse: $2.1 million Yardage: 7,108; Par: 72 Third Round Trey Mullinax 65-65-62—192 George Cunningham 64-66-65—195 Stephan Jaeger 64-66-65—195 Stephen Franken 64-64-67—195 Harry Hall 63-67-66—196 Alex Chiarella 65-65-66—196 Brandon Wu 65-66-66—197 Joey Garber 66-64-67—197 Brandon Harkins 65-65-67—197 Shad Tuten 63-66-68—197 Anders Albertson 65-65-67—197 Ryan McCormick 67-67-64—198 Chad Ramey 66-65-67—198 Sangmoon Bae 67-68-64—199 Mito Pereira 68-67-64—199 Nicholas Lindheim 69-66-64—199 Taylor Montgomery 68-65-66—199 Justin Lower 64-68-67—199 David Kocher 69-66-65—200 Tommy Gainey 64-70-66—200 Dawie van der Walt 69-65-66—200 Brandon Crick 69-64-67—200 Kevin Roy 64-69-67—200 Adam Svensson 70-63-67—200 Greyson Sigg 68-65-67—200 Callum Tarren 64-71-66—201 Jake Knapp 73-62-66—201 Paul Barjon 69-66-66—201 Rick Lamb 67-68-66—201 Austin Smotherman 67-66-68—201 Harrison Endycott 65-70-66—201 David Lipsky 70-65-67—202 Nick Hardy 66-68-68—202 Vince India 67-68-67—202 Rico Hoey 68-67-67—202 Alex Cejka 67-67-68—202 Scott Gutschewski 67-66-69—202 Josh Teater 67-66-69—202 Brad Brunner 66-69-67—202 Curtis Thompson 68-68-66—202 Dominic Bozzelli 68-63-71—202 Bryson Nimmer 67-69-66—202 David Lingmerth 68-68-66—202 John Chin 66-68-69—203 Tyrone Van Aswegen 67-66-70—203 Lee Hodges 69-64-70—203 Kramer Hickok 65-70-68—203 Ben Kohles 64-68-71—203 Drew Weaver 69-67-67—203 Erik Barnes 69-67-67—203 Davis Riley 66-69-69—204 Bobby Bai 66-69-69—204 Brett Coletta 65-68-71—204 Brett Drewitt 67-68-69—204 Dawson Armstrong 67-68-69—204 Julián Etulain 65-67-72—204 Ben Taylor 68-68-68—204 Chase Wright 64-71-70—205 Dan McCarthy 68-67-70—205 Tom Whitney 66-70-69—205 Zach Wright 67-69-69—205 Braden Thornberry 68-67-71—206 Jared Wolfe 70-66-70—206 Tyson Alexander 67-69-70—206 Michael Miller 66-68-73—207 Andy Pope 67-69-71—207 Wes Roach 68-68-72—208 Chris Gilman 68-68-72—208 Theo Humphrey 66-70-73—209

