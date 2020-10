European Tour Scottish Championship Par Scores

Saturday At Fairmont St. Andrews St. Andrews, Scotland Purse: $1.2 million Yardage: 7,230; Par: 72 Third Round Matt Wallace, England…

Matt Wallace, England 65-67-66_198 -18

Garrick Porteous, England 66-69-66_201 -15

Adrian Otaegui, Spain 62-70-70_202 -14

Sean Crocker, United States 70-66-67_203 -13

Eddie Pepperell, England 68-70-66_204 -12

Chris Paisley, England 66-71-67_204 -12

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 70-66-68_204 -12

Adrien Saddier, France 67-67-71_205 -11

Aaron Rai, England 66-67-72_205 -11

Martin Simonsen, Denmark 69-69-68_206 -10

Paul Waring, England 68-67-71_206 -10

Ben Stow, England 70-70-67_207 -9

Matthew Jordan, England 71-68-68_207 -9

Brandon Stone, South Africa 67-70-70_207 -9

Matthew Southgate, Britain 69-68-70_207 -9

Calum Hill, Scotland 70-72-66_208 -8

Marcus Armitage, England 70-68-70_208 -8

Marc Warren, Scotland 67-69-72_208 -8

Padraig Harrington, Ireland 66-69-73_208 -8

Connor Syme, Scotland 70-70-69_209 -7

Jamie Donaldson, Wales 70-70-69_209 -7

Ashun Wu, China 67-71-71_209 -7

Lee Westwood, England 67-70-72_209 -7

Bryce Easton, South Africa 65-72-72_209 -7

Matthew Baldwin, England 70-72-68_210 -6

Richie Ramsay, Scotland 74-68-68_210 -6

James Morrison, England 72-69-69_210 -6

Sebastian Soderberg, Sweden 72-68-70_210 -6

Oliver Farr, Wales 73-67-70_210 -6

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 67-73-70_210 -6

Ewen Ferguson, Scotland 67-72-71_210 -6

Sam Horsfield, England 74-69-68_211 -5

Alexander Levy, France 70-71-70_211 -5

Kristoffer Reitan, Norway 73-64-74_211 -5

Lars Van Meijel, Netherlands 72-70-70_212 -4

Ashley Chesters, England 72-70-70_212 -4

Pedro Figueiredo, Portugal 70-70-72_212 -4

David Law, Scotland 73-67-72_212 -4

Justin Harding, South Africa 75-64-73_212 -4

Adrian Meronk, Poland 68-70-74_212 -4

Craig Howie, Scotland 70-68-74_212 -4

Dave Coupland, England 68-69-75_212 -4

Shubhankar Sharma, India 71-72-70_213 -3

Joel Stalter, France 70-72-71_213 -3

Scott Jamieson, Scotland 67-75-71_213 -3

Darius Van Driel, Netherlands 72-69-72_213 -3

David Drysdale, Scotland 69-71-73_213 -3

Wil Besseling, Netherlands 71-69-73_213 -3

Philip Eriksson, Sweden 73-67-73_213 -3

Daniel Gavins, England 70-68-75_213 -3

Robin Petersson, Sweden 71-71-72_214 -2

Zach Murray, Australia 69-73-72_214 -2

Benjamin Poke, Denmark 71-71-72_214 -2

Renato Paratore, Italy 68-73-73_214 -2

Justin Walters, South Africa 71-69-74_214 -2

S.S.P. Chawrasia, Inida 69-69-76_214 -2

Hurly Long, Germany 69-73-73_215 -1

Damien Perrier, France 70-70-75_215 -1

Oliver Wilson, England 72-68-75_215 -1

Tom Gandy, Isle of Man 70-73-73_216 E

Marcel Schneider, Germany 73-70-73_216 E

Jens Fahrbring, Sweden 72-71-73_216 E

Steven Tiley, England 69-74-73_216 E

Ricardo Santos, Portugal 71-71-74_216 E

Lorenzo Scalise, Italy 71-71-74_216 E

Ben Evans, England 69-72-75_216 E

Gregory Havret, France 69-70-77_216 E

Daniel Young, Scotland 72-71-76_219 +3

Joel Sjoholm, Sweden 72-71-77_220 +4

