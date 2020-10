European Tour Italian Open Par Scores

Saturday At The Chervo Golf Club Brescia, Italy Purse: $7 million Yardage: 7,434; Par: 72 Third Round Laurie Canter, England…

Saturday At The Chervo Golf Club Brescia, Italy Purse: $7 million Yardage: 7,434; Par: 72 Third Round

Laurie Canter, England 60-68-69_197 -19

Ross McGowan, England 66-64-67_197 -19

Dean Burmester, South Africa 64-68-68_200 -16

Sebastian Heisele, Germany 68-67-66_201 -15

Nicolas Colsaerts, Belgium 68-67-66_201 -15

Tapio Pulkkanen, Finland 67-68-67_202 -14

Adri Arnaus, Spain 65-70-67_202 -14

Bernd Wiesberger, Austria 67-68-68_203 -13

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 67-68-68_203 -13

Louis De Jager, South Africa 68-68-67_203 -13

Darius Van Driel, Netherlands 71-64-68_203 -13

Martin Kaymer, Germany 69-66-68_203 -13

Wil Besseling, Netherlands 65-71-68_204 -12

Emilio Cuartero Blanco, Spain 68-68-68_204 -12

Joost Luiten, Netherlands 70-66-68_204 -12

Julien Quesne, France 66-71-67_204 -12

Adrian Meronk, Poland 67-71-66_204 -12

Richard Bland, England 65-70-70_205 -11

Nicolai Hojgaard, Denmark 67-67-71_205 -11

Matthieu Pavon, France 70-65-70_205 -11

Chris Paisley, England 69-67-69_205 -11

Jamie Donaldson, Wales 68-69-68_205 -11

Jens Fahrbring, Sweden 70-67-68_205 -11

Joel Sjoholm, Sweden 68-70-67_205 -11

Steven Tiley, England 68-71-66_205 -11

Yikeun Chang, Korea 70-66-70_206 -10

Adrian Otaegui, Spain 67-67-72_206 -10

Oscar Lengden, Sweden 65-71-70_206 -10

Kristoffer Reitan, Norway 66-70-70_206 -10

Marcus Armitage, England 67-70-69_206 -10

Bryce Easton, South Africa 68-69-69_206 -10

Hurly Long, Germany 69-69-68_206 -10

Joachim B. Hansen, Denmark 64-69-74_207 -9

Damien Perrier, France 65-71-71_207 -9

Toby Tree, England 68-69-70_207 -9

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 68-69-70_207 -9

Francesco Laporta, Italy 68-70-69_207 -9

Marcel Schneider, Germany 69-70-68_207 -9

Cormac Sharvin, Northern Ireland 69-69-68_207 -9

Jorge Campillo, Spain 68-71-68_207 -9

Antoine Rozner, France 68-71-68_207 -9

Matt Wallace, England 68-68-72_208 -8

Maverick Antcliff, Austria 70-67-71_208 -8

Scott Jamieson, Scotland 68-69-71_208 -8

Lee Westwood, England 72-67-69_208 -8

Aaron Cockerill, Canada 67-72-69_208 -8

Federico Maccario, Italy 70-70-68_208 -8

Gaganjeet Bhullar, India 68-69-72_209 -7

Marc Warren, Scotland 69-68-72_209 -7

Joel Stalter, France 73-66-70_209 -7

Dale Whitnell, England 68-70-71_209 -7

Matthias Schwab, Austria 72-68-69_209 -7

David Horsey, England 69-67-74_210 -6

Robin Roussel, France 66-68-76_210 -6

Niklas Lemke, Sweden 66-71-73_210 -6

Guido Migliozzi, Italy 68-69-73_210 -6

Matthew Jordan, England 66-72-72_210 -6

Daniel Young, Scotland 68-70-72_210 -6

Lorenzo Gagli, Italy 70-69-72_211 -5

Johannes Veerman, United States 70-70-71_211 -5

Lars Van Meijel, Netherlands 70-69-72_211 -5

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 69-68-75_211 -4

Jack Senior, England 66-72-74_212 -4

Edwardo De La Riva, Spain 68-72-72_212 -4

Lorenzo Scalise, Italy 67-69-77_213 -3

Dave Coupland, England 69-67-78_214 -2

Renato Paratore, Italy 71-69-74_214 -2

