European Tour BMW PGA Championship Par Scores

Sunday At Wentworth Golf Club Surrey, England Purse: $7 million Yardage: 7,284; Par: 72 Final Round

Tyrrel Hatton, England 66-67-69-67_269 -19

Victor Perez, France 69-66-70-68_273 -15

Andy Sullivan, England 71-69-69-65_274 -14

Patrick Reed, United States 70-68-68-68_274 -14

Ian Poulter, England 69-70-68-68_275 -13

Eddie Pepperell, England 67-70-70-69_276 -12

Renato Paratore, Italy 73-69-68-67_277 -11

Matthew Fitzpatrick, England 67-65-76-69_277 -11

Joachim B. Hansen, Denmark 68-67-70-72_277 -11

Scott Hend, Austria 68-69-73-68_278 -10

Marcus Kinhult, Sweden 72-67-71-68_278 -10

Martin Kaymer, Germany 73-68-69-68_278 -10

Sami Valimaki, Finland 72-67-74-66_279 -9

Jordan Smith, England 72-67-71-69_279 -9

Shane Lowry, Ireland 67-65-74-73_279 -9

Tommy Fleetwood, England 71-68-67-73_279 -9

David Horsey, England 70-69-67-73_279 -9

Lee Westwood, England 70-71-71-68_270 -8

Andrew Johnston, England 68-71-71-70_280 -8

Richie Ramsay, Scotland 71-71-71-68_281 -7

Ross Fisher, England 72-72-69-68_281 -7

Ryan Fox, New Zealand 68-70-73-70_281 -7

Masahiro Kawamura, Japan 70-69-69-73_281 -7

Graeme Mcdowell, Northern Ireland 73-70-72-67_282 -6

Matt Wallace, England 69-71-72-70_282 -6

Steven Brown, England 75-67-68-72_282 -6

Matthieu Pavon, France 71-73-71-68_283 -5

Erik Van Rooyen, South Africa 76-68-71-68_283 -5

Thorbjørn Olesen, Denmark 71-71-71-70_283 -5

Garrick Higgo, South Africa 69-71-71-72_283 -5

Pablo Larrazabal, Spain 73-69-66-75_283 -5

Danny Willett, England 71-71-74-68_284 -4

Joakim Lagergren, Sweden 69-72-73-70_284 -4

Victor Dubuisson, France 72-71-71-70_284 -4

Grant Forrest, Scotland 69-67-76-72_284 -4

Adri Arnaus, Spain 66-70-74-74_284 -4

Matthias Schwab, Austria 68-71-78-68_285 -3

Justin Rose, England 68-75-72-70_285 -3

Michael Bullen, England 71-72-71-71_285 -3

Padraig Harrington, Ireland 72-71-72-71_286 -2

Bernd Wiesberger, Austria 70-72-72-72_286 -2

Christiaan Bezuidenhout, South Africa 72-72-70-72_286 -2

Kiradech Aphibarnrat, Thailand 71-70-72-73_286 -2

Matthew Southgate, Britain 70-73-76-68_287 -1

Julien Guerrier, France 72-67-75-73_287 -1

Sean Crocker, United States 72-70-72-73_287 -1

Jeunghun Wang, Korea 72-70-69-76_287 -1

Thomas Detry, Belgium 72-71-76-69_288 E

Alexander Levy, France 72-68-77-71_288 E

Kalle Samooja, Finland 71-73-73-71_288 E

Shubhankar Sharma, India 73-70-72-73_288 E

Gavin Green, Malaysia 67-71-74-76_288 E

Robert Rock, England 69-70-72-77_288 E

Nacho Elvira, Spain 74-69-76-70_289 +1

Tapio Pulkkanen, Finland 71-73-74-71_289 +1

Wade Ormsby, Austria 68-71-74-76_289 +1

Kristoffer Broberg, Sweden 71-71-69-79_290 +2

Romain Langasque, France 71-72-77-71_291 +3

Robert Macintyre, Scotland 73-68-77-73_291 +3

Stephen Gallacher, Scotland 72-71-74-75_292 +4

Thomas Aiken, South Africa 75-68-73-76_292 +4

Joel Stalter, France 76-68-77-72_293 +5

Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-73-75-74_293 +5

Thomas Pieters, Belgium 72-71-73-77_293 +5

David Howell, England 72-68-80-74_294 +6

Soren Kjeldsen, Denmark 73-71-76-74_294 +6

Oliver Fisher, England 72-72-72-80_296 +8

